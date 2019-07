Emma Marrone triste: “Vogliamo parlare di come finisce?”, la cantante si sfoga

Le parole di Emma Marrone sulla serie tv La Casa di Carta 3

Emma Marrone ha pubblicato delle Instagram stories sulla serie tv Netflix La Casa di Carta 3 sottolineando che è rimasta davvero sorpresa – così ci è parso di capire, almeno – dal finale. Poche parole ma molto significative perché pur non contenendo spoiler di alcun tipo su uno dei prodotti di successo firmati Netflix fa intendere ai telespettatori che ci sarà qualche colpo di scena che potrebbe non piacere particolarmente: “No – sono queste infatti le parole della cantante salentina –, ma poi vogliamo parlare di come finisce La Casa di Carta 3? E adesso per favore qualcuno si può informare su quando potremo vedere la quarta stagione?”. E non è finita qui.

Emma Marrone: “Sono triste, è quello il problema”

“Sono talmente triste – ha poi continuato la Marrone, quest’estate sempre più in forma in ogni filmato che pubblica su Instagram – che non mi fanno ridere neanche questi nuovi filtri con gli occhi e con le piume. Ma poi l’ingordigia di vederla subito? È quello il problema, è quello!”. Come darti torto, cara Emma… quando si tratta di serie tv, che siano su Netflix, Prime e su altre piattaforme digitali, riesce difficile resistere al richiamo delle puntate che sembrano tante ciliegie… una tira l’altra, e alla fine resti con l’amaro in bocca perché hai finito di vedere tutto e subito.

Le ultime anticipazioni sulla quarta stagione della serie tv La Casa di Carta

Per rispondere alla tua domanda comunque sappi, e sappiatelo anche voi, che i lavori sulla quarta stagione della Casa di Carta sono già iniziati in Spagna; pare inoltre che gli episodi della nuova stagione saranno importantissimi perché chiariranno molti dei punti rimasti in sospeso nella terza. Non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo!