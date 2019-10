Emma Marrone torna sui social: messaggio e parole dell’amica Amoroso

Emma Marrone torna a battere un colpo sui social: il messaggio e le parole di Alessandra Amoroso

Emma Marrone torna a ‘battere’ un colpo sui social. La cantante salentina, che in questo momento ha dovuto fermarsi per problemi di salute (in molti hanno parlato di un ritorno del tumore, ma la diretta interessata, finora, non ha mai confermato), ha pubblicato nelle scorse ore una Stories su Instagram. Un messaggio che non giunge casualmente, bensì nella serata che avrebbe dovuto vederla protagonista insieme ad altri artisti italiani sul palco di Radio Italia Live – Il Concerto 2019 a Malta. E infatti Emma ha deciso di postare un filmato proprio di un momento della manifestazione musicale. Quello in cui l’amica Alessandra Amoroso le ha mandato un messaggio.

Alessandra Amoroso: “Penso che stia ricevendo tanto tanto amore, io sono lì che la stalkerizzo quasi tutti i giorni”

Emma ha veicolato su Instagram una breve clip di un momento a lei dedicato durante il concerto di Radio Italia Live, evento condotto da Marco Maccarini e Manola Moslehi. “Emma, ti vogliamo beneeeee!“, è stato l’urlo delle Moslehi ripreso dalla cantante pugliese. “Penso che stia ricevendo tanto tanto amore, io sono lì che la stalkerizzo quasi tutti i giorni”, si sente dire da Alessandra Amoroso che poi ha invitato le telecamere a indugiare su un cartellone sbandierato tra il pubblico: “Forza e coraggio Emma, la Big family è dalla tua parte”.

Emma e il messaggio del suo ufficio stampa circa le sue condizioni di salute

L’assenza all’appuntamento maltese del concerto di Radio Italia Live di oggi venerdì 4 ottobre è pesata molto alla Marrone. Infatti, quando ha annunciato il suo stop forzato professionale, ha sottolineato il suo dispiacere nel non poter prendere parte all’evento. “…. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di Radio Italia che ringrazio per l’immediata comprensione“. Per quel che riguarda le sue condizioni di salute attuali, Emma, attraverso il suo ufficio stampa, ha fatto sapere pochi giorni fa di far riferimento soltanto alle notizie ufficiali divulgate dal suo staff o direttamente da lei. La chiosa è stata necessaria visto il proliferare di congetture prive di fondamento riguardanti la sua salute.