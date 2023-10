Emma Marrone: “Tony Effe c’ha provato. A letto con lui? La verità”

Tra i tanti tormentoni musicali che hanno caratterizzato l’estate 2023, non si può dimenticare Taxi sulla Luna, brano frutto di una collaborazione tra Emma Marrone e Tony Effe. Collaborazione che poi si è tramutata in affiatamento sul palco, tanto da spingere qualche fan ad ipotizzare che tra i due artisti potesse esserci qualcosa di più. La cantante aveva quindi provveduto a smentire tale scenario: “No, non ci esco. Lui è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui“.

Tony Effe ci ha provato con Emma: parla la cantante

In un’intervista rilasciata a Michele Caporosso nel programma Say Waad, Emma è tornata a parlare della collaborazione con Tony Effe: “Ho lavorato con tanti artisti e adesso con lui. Non sono un’artista snob o che se la tira e pensa di essere la numero uno. Non sono una che pensa che con certi cantanti non ci deve lavorare. E onestamente non mi piace incasellarmi in uno stile e non collaborare con altri colleghi perché sono di un genere distante da me“. In seguito, la cantante ha confessato che Tony Effe ci avrebbe provato con lei:

“Se lui c’ha provato con me? Un pochino sì dai. Non scendo nei dettagli perché sono una signora. Se sono state avances verbali ? Sì diciamo. Non c’ho fatto nulla ragazzi, nulla, ragazzi state sereni. Se volete saperlo no, nulla“.

Nonostante questo corteggiamento, pare che Emma Marrone non abbia ceduto, smentendo nuovamente un possibile legame sentimentale con il trapper. E a proposito di relazioni amorose, pare che la cantante abbia recentemente lanciato una frecciatina a Stefano De Martino, nonché suo ex fidanzato.

Emma Marrone e la precedente intervista: frecciata a De Martino?

Intervistato a Belve, il conduttore di Bar Stella aveva smentito che la storia con Belen Rodriguez fosse finita a causa di presunti tradimenti. De Martino, spiegando di non essere un traditore, aveva aggiunto di non comprendere quegli uomini che avevano l’amante. Il pubblico aveva quindi accusato il conduttore di aver detto una bugia, poiché la relazione tra lui e Belen iniziò quando ancora era fidanzato con Emma. A seguito della messa in onda dell’ospitata a Belve, la cantante aveva rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Deejay, dove potrebbe aver lanciato la frecciatina all’ex fidanzato.

In quest’occasione, infatti, Emma aveva spiegato che, qualora dovesse parlare di cose brutte, preferiva esprimersi sugli ex fidanzati. “Immagino che di materiale ne hai” erano state le parole dell’intervistatore. “Chi non ce l’ha” aveva ribattuto la cantante con tanto di sorriso sulle labbra. Più di qualcuno aveva quindi ipotizzato che Emma si stesse riferendo a De Martino.

Al di là di possibili frecciatine all’ex fidanzato, Emma ha recentemente voluto fare chiarezza anche su Tony Effe. Dietro l’affiatamento mostrato dai due artisti sul palco non c’è alcun legame sentimentale. Il trapper, però, sembra averci provato con la cantante. Chissà se questo corteggiamento continuerà o se sarà destinato a cadere nel vuoto.