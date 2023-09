Emma Marrone, frecciata a De Martino dopo “Belve”: la battuta

Emma Marrone ha lanciato una frecciatina a Stefano De Martino? Procediamo con ordine. Pochi giorni fa, il conduttore è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve. Nel corso dell’intervista, Stefano ha parlato della sua infanzia, della sua carriera e, ovviamente, delle sue relazioni amorose. La giornalista si è concentrata nel chiedergli maggiori informazioni sull’ennesima fine del matrimonio con Belen Rodriguez. Nella fattispecie, la Fagnani gli ha domandato qualora la loro storia fosse terminata a causa di presunti tradimenti, ai quali, tra l’altro, la showgirl argentina aveva fatto più volte un velato riferimento.

Al che, De Martino aveva negato, affermando di non essere un traditore e aggiungendo addirittura di non comprendere come facciano gli uomini che hanno la cosiddetta amante. Nel sentire queste dichiarazioni, il pubblico si è letteralmente scatenato, accusandolo di star dicendo una palese bugia. Questo perché, com’è noto, la relazione tra Stefano e Belen è iniziata quando De Martino era ancora fidanzato con Emma Marrone. Il tutto avvenne nel corso del programma “Amici big” e, a seguito della diffusione del gossip, la cantante aveva dedicato all’ex fidanzato il brano di Riccardo Cocciante “Bella senz’anima“, in un’esibizione divenuta ormai cult.

Non solo, un anno prima dell’inizio della storia tra Stefano e Belen, De Martino era stato già infedele ad Emma. I due, infatti, si erano lasciati per un periodo dopo che lui aveva avuto un flirt con una delle allieve di Amici, Giulia Pauselli. La rottura, però, era durata poco, dato che la Marrone aveva deciso di perdonare l’ex ballerino. Per questo, i fan della cantante sono rimasti sbalorditi nel sentire le dichiarazioni di Stefano a Belve. Ebbene, a seguito della messa in onda dell’intervista, la voce di “Amami” ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Deejay, in cui sembra lasciare una velata frecciatina al conduttore.

Parlando con il conduttore radiofonico, Emma ha detto che, se proprio deve parlare di cose brutte, preferisce parlare degli ex fidanzati. Al che, l’intervistatore ha risposto: “Immagino che di materiale ne hai”. “Chi non ce l’ha”, ha ribattuto la Marrone sorridendo. In tanti, hanno pensato che si riferisse proprio alle ‘belvate’ di Stefano. D’altro canto, però, bisogna specificare un dettaglio fondamentale. Nel corso dell’intervista a Belve, sebbene Stefano abbia dichiarato di non essere un traditore, ha comunque ammesso di aver tradito in passato.