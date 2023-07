Emma Marrone “spacca il palco per il peso”: la reazione

Emma Marrone ancora vittima di body shaming. La cantante salentina sta vivendo un’estate d’oro, riuscendo a collezionare un successo dopo l’altro. Proprio pochi giorni fa, infatti, entrambi i suoi singoli – Mezzo Mondo e In Taxi sulla luna con Tony Effe – sono stati certificati disco d’oro. Inoltre, le sue esibizioni nei vari palchi estivi italiani stanno facendo letteralmente impazzire il web, tanto da portare alla nascita di tutta una nuova e giovane schiera di fan per lei. Tuttavia, se da una parte sono in tanti a sostenerla e ad amarla, dall’altra continuano a non mancare i detrattori e gli odiatori seriali dell’artista, che l’hanno attaccata nuovamente sul suo aspetto fisico.

Ieri, 18 luglio, una fanpage della cantante ha pubblicato un video di una esibizione su TikTok. Sono stati moltissimi i commenti di apprezzamento per Emma e la grinta mostrata sul palco. Peccato che, tra questi, è spuntato anche quello di un utente, che non è passato inosservato alla Marrone. “Emma tra poco spacca il palco se continua così“, ha scritto una certa Claudia sotto il video. Una battuta decisamente fuori luogo e offensiva, davanti alla quale l’ex allieva di Amici non è riuscita a tacere.

Poco dopo, infatti, Emma ha condiviso una foto del commento in questione nelle storie del suo profilo Instagram, scrivendo queste parole: “Buongiorno dal medioevo. Per la sig.ra Claudia io spacco il palco per il mio peso. Togliete i social a sta gente di m***a”. “Fai schifo Claudia. Immensamente schifo”, ha poi aggiunto rivolgendosi direttamente all’utente in questione. La replica della cantante è stata elogiata dal popolo del web. Su Twitter, sono piovuti decine e decine di messaggi di solidarietà alla donna, che da anni deve fronteggiare sempre insulti e critiche del genere, che non hanno nulla a che vedere con il suo lavoro e la sua arte.

Emma Marrone e lo scontro con Davide Maggio

In più di dieci anni di carriera, questa non è sicuramente la prima volta che Emma viene attaccata per il suo aspetto fisico. L’ultima memorabile volta è stata a febbraio del 2022, quando ha partecipato al Festival di Sanremo. L’artista salentina si era presentata con un vestito e delle calze a rete, sfoggiando un look molto sexy e aggressivo. L’outfit era stato giudicato negativamente da Davide Maggio, che aveva fatto un commento alquanto fuori luogo. “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete“, aveva scritto il blogger, provocando l’ira della Marrone, che gli aveva risposto a tono.