Emma Marrone snob? La sua versione: “Non ci sto” La polemica è virale

Emma Marrone ‘snob’? Il fan scatena la polemica che diventa virale sul web. La cantante non ci sta e racconta la sua versione: “Leggere certe caz…. Non ci sto”

Un semplice selfie con un fan esigente ed ecco innescata la polemica che ha coinvolto Emma Marrone e che in un batter di ciglia è divenuta virale sul web. La vicenda però è andata di traverso alla cantante salentina che ha voluto chiarire i fatti con un post dai toni accesi. Ma procediamo con ordine. Nelle scorse ore Marco, fan affezionato dell’artista, scrive su Instagram uno sfogo, dipingendo Emma come una snob. Motivo? Dopo averla incontrata in un ristorante e averla attesa dopo il pasto, Marco sostiene che la sua beniamina non si sia comportata nella maniera corretta (“Tu non rispondi e fai una faccia come se ti avessi chiesto di farmi un bonifico bancario […] Metto DELICATAMENTE la mano sulla spalla come fanno tutte le persone quando si fanno le foto e tu ti sposti schifata e dici di non toccarti”. A completare il quadro, secondo la versione del fan, il selfie sarebbe uscito mosso e deludente. Emma, poche ore fa, tramite due accese Instagram Stories è intervenuta sulla questione.

La risposta della cantante: “Ormai il giochetto è scrivere m… non ci sto”

“Leggere certe caz…te mi mette tanta amarezza – scrive la cantante sul suo profilo social -. Sono una persona prima di tutto e quando si esagera non posso stare zitta”. A questo punto Emma affonda il colpo ancor più: “Ormai il giochetto è scrivere m…da sulle persone per attirare attenzione. Non ci sto mi dispiace. E lo testimoniano le innumerevoli foto con chiunque in qualsiasi situazione e condizione. Se poi non basta mai allora non è un problema mio”. L’interprete di Effetto domino infine chiosa: “A 34 anni so bene chi sono e che educazione ho ricevuto. Mi dispiace ma non me lo merito”. Finita qui? No. La Marrone infatti ha poi postato una seconda Stories con un collage in cui si vedono diversi selfie con il fan Marco.

Emma Marrone e i social: prima della polemica con il fan, il bikini ‘imperfetto’

“Comunque, per chiudere in bellezza… Hai ragione ragazzo mio! Ti ho sempre maltrattato e ti ho sempre negato una foto. Avanti il prossimo”, ha scritto a corredo del collage. Nei giorni scorsi, sempre a proposito di social, un’altra notizia riguardante la Marrone ha catturato l’attenzione: un bikini ‘imperfetto’ a cui la cantante è particolarmente affezionata.