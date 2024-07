Emma Marrone sincera, “dildo e playstation oggetti irrinunciabili”

Emma Marrone senza filtri, in vena di confessioni. La cantante salentina, intervistata da GQ, si è raccontata a ruota libera, non risparmiandosi in nulla e rilasciando una dichiarazione che in un amen è diventata virale. Tutto ha avuto inizio da una domanda tutto sommato banale. Le è stato chiesto a quale oggetto non potrebbe mai rinunciare. La risposta che ha dato, invece, non è stata per nulla scontata. Anzi ha sorpreso un po’ tutti.

Emma Marrone indecisa tra il dildo e la playstation

“Un oggetto a cui non rinuncerei mai? Sono indecisa fra il dildo e la Playstation, poi te lo dico”. Così l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi. Si capisce in fretta perché tale esternazione ha subito stuzzicato la curiosità di molte persone. Siamo un Paese in cui l’argomento intimo del piacere personale continua a essere un tabù, per questo motivo quando qualcuno ne parla, anche in modo leggiadro, fa scalpore.

Emma ha poi rivelato di coltivare un sogno a livello professionale. Qual è? Suonare alla Royal Albert Hall di Londra e, se possibile, duettare con altri artisti. “Ma non faccio i nomi per scaramanzia, perché magari succede”, ha aggiunto l’artista. Senza dubbio tra coloro che sceglierebbe ci sarebbe il suo mito Vasco Rossi. A proposito del ‘Komandante’ ha confidato che al primo incontro avuto con lui è rimasta senza parole: “Ho fatto scena muta come una cretina, perché ero troppo emozionata”.

La lotta contro gli haters

Anche quest’estate la Marrone è impegnata in una serie di appuntamenti estivi sul palco. Non di rado sceglie outfit ‘ruggenti’. Come accade ormai da tempo sta per essere bersagliata da alcuni ‘odiatori‘ che si divertono (poverini loro) a scriverle le peggiori cose sui social. Nonostante lei abbia le spalle larghe e una corazzata spessissima, ancora oggi non rimane impassibile innanzi a determinate porcherie. Non però perché le facciano male a livello personale, ma per l’effetto che potrebbero innescare su persone più fragili:

“Soffro ancora davanti a certi commenti che leggo sui social, ma non per il motivo che alcuni potrebbero pensare. Io mi arrabbio non per me stessa, per il cosiddetto body shaming che fanno a me. Penso a chi legge quei commenti, a tutti quei ragazzi e a quelle ragazze che magari stanno soffrendo per il proprio corpo, e che davanti a tutto questo odio gratuito rischiano di abbattersi, di ammalarsi. Conosco troppe persone che sono finite male ed è per loro, per le loro famiglie, che non smetterò mai di rispondere a questi odiatori seriali”.

La cantante ha quindi aggiunto che quando le viene detto che è “brutta, grassa, e che ha la pancia e le gambe grosse”, non frega un granché:

“Io mi vedo davanti allo specchio, so chi sono, conosco il mio vissuto e sì, mi piaccio. Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato, magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale. Mi dicano pure quello che vogliono, non mi fa né caldo né freddo, ma la mia gente no, i miei fan non me li devono toccare, non si devono permettere di ferirli con i loro commenti idioti”.

La Marrone ha lottato per anni contro un tumore alle ovaie. Il cancro si è ripresentato per tre volte. Poche settimane fa, attraverso una gioiosa storia postata su Instagram, ha reso noto di aver sostenuto una visita di controllo e di aver avuto risultati positivi. Al momento tutto fila liscio e il tumore è scomparso. Emma ha comunque, giustamente, ricordato quanto sia importante la prevenzione.