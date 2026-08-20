Emma Marrone si autovaluta: “Esteticamente 10”, ma sul fascino latita e il fidanzato manca da 10 anni

Tempo di confidenze e valutazioni per Emma Marrone che, intervistata da Cecilia Cantarano nel format Cena Crudele, si è raccontata senza filtri, parlando della sua situazione sentimentale e di alcuni aspetti del suo carattere. Si è anche data dei voti sulla carriera e sul suo aspetto estetico. Ha inoltre sottolineato di essere molto generosa nelle amicizie, spiegando che è una persona sempre disponibile quando qualcuno le chiede aiuto.

Emma Marrone si autovaluta: “9 alla carriera e 10 al mio aspetto fisico”

La cantante salentina ha ricordato che è sulla scena musicale italiana da quasi un ventennio. “Mi do un 9″, ha chiosato in riferimento alla sua carriera. Evidentemente è più che soddisfatta del suo percorso professionale. Tutto è iniziato quando è stata arruolata tra gli allievi di Maria De Filippi. Da allora non si è più fermata. Oggi Emma è anche orgogliosa del suo corpo. “Esteticamente? Mi do 10, sono una fi*a”, ha dichiarato, aggiungendo che adesso, quando si guarda allo specchio, ama ciò che vede: “So tutto quello che ho passato e che vedo il mio corpo, dico ‘ammazza che bella ragazza”.

Non si è data pieni voti sul fascino. “Mi do 6.5, mi manca quell’aspetto”, ha osservato. Quando le è stato chiesto che amica sia, ha assicurato di essere una persona che investe tanto nelle amicizie: “Mi do 12, se mi chiami alle 4 di notte, io alle 4:05 già sto in macchina”. Ha anche riferito di essere parecchio generosa e di fare molti regali alle persone che stima. Sempre sugli amici ha puntualizzato di trovarsi bene con tutti, “sia uomini sia donne. Dove mi metti, sto”.

Emma Marrone single da un decennio: “Sto così bene”

La conversazione si è poi spostata sul tema sentimentale. Da circa un decennio l’artista pugliese non ha relazioni stabili. Alla luce di ciò, alla domanda su che voto si darebbe in amore, è arrivata la seguente risposta ironica: “Che ca**o ne so? Non ho un fidanzato dal 97”. Dopo la battuta si è fatta seria, ricordando che non ha un fidanzato da dieci anni. “Sto così bene”, ha rimarcato, aggiungendo che la persona che un giorno eventualmente le starà accanto dovrà farla stare bene. Dovrà cioè essere un valore aggiunto e non un motivo di preoccupazione.

“A me piace flirtare, so essere brava. Dipende da chi c’è dall’altra parte. Se uno mi piace tanto tanto divento una cretina. Non sono brava nelle relazioni sentimentali”, ha concluso.

Emma parteciperà a Sanremo? La risposta della cantante

Nelle scorse ore Emma ha anche rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando che, qualora parteciperà al Festival di Sanremo 2027, lo farà da big in gara e non in altri ruoli.