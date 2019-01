Emma Marrone non ne può più: “Siete ridicoli e spietati”, lo sfogo dopo le accuse

Emma Marrone risponde alle accuse e si sfoga su Instagram

Dopo qualche giorno di vacanza sulla neve, Emma Marrone si è vista costretta a rispondere a delle accuse oggi. Ha pubblicato un ultima foto con le montagne innevate sullo sfondo e indossava una pelliccia, così sono cominciati ad arrivare i soliti commenti. “Spero non sia vera quella pelliccia”, “Pelliccia finta spero”, “Spero sta pelliccia sia ecologica” sono soltanto alcuni esempi di ciò che si legge sotto alla foto di Emma su Instagram. Lei non ha perso tempo e ha subito registrato un video postato tra le storie per chiarire che la pelliccia è finta: “Per tutti quelli che si stanno indignando per la mia pelliccia, ripeto a dire che è finta. È quella dell’anno scorso del video de L’Isola, in acrilico. Finta. Vorrei venire a casa vostra a vedere quanti di voi fanno la raccolta differenziata ogni giorno e quanti di voi si impegnano a rispettare la natura”.

Emma sotto accusa, lei si difende: “Quanto so pesanti ste esperte”

Emma ha anche interpellato le sue amiche, in macchina con lei, per confermare che la pelliccia sia effettivamente ecologica. La cantante non ha mancato di fare una personale osservazione: “Quanto so pesanti tutte ste esperte di moda e di ecologia?!”. Per avvalorare ulteriormente la sua tesi, Emma ha anche postato uno screenshot in cui si vede la pelliccia nel video del brano L’Isola con tanto di marchio e scritta “pelliccia ecologica”. Evidentemente questa nuova accusa ha toccato particolarmente Emma ma non tanto per il contenuto, quanto per la forma. Molta gente infatti commenta senza prima informarsi, senza prima riflettere su ciò che sta per scrivere ed è successo stamattina con Emma, che continua a essere anche al centro del gossip per fidanzati e presunti tali.

Emma Marrone stufa delle critiche: “Siete ridicoli e spietati”

La cantante, come molti altri, ha avuto l’impressione che spesso le critiche nascano solo per il gusto di farle. Proprio per questo poco dopo ha scritto: “La cosa più triste è che a voi fondamentalmente che la pelliccia sia vera o finta non interessa… Strumentalizzate questo ‘tema’ solo per dare sfogo alla vostra cattiveria”. Dopo aver ribadito per l’ennesima volta che la pelliccia è in acrilico, ha detto: “Non mi sto giustificando, vi sto solo facendo notare che a volte siete ridicoli e spietati. Mi avete definito una ‘bestia’ e tanto altro ancora… Complimenti!”. Infine, Emma Marrone ha giustamente fatto notare che sarebbe buona abitudine leggere anche le didascalie e non limitarsi a guardare solo la foto. Spesso le risposte sono proprio lì.