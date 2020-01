Emma Marrone: cosa pensa dei ritocchini, di Amadeus e di Junior Cally

Il pensiero di Emma Marrone sulla chirurgia estetica, su Amadeus, Junior Cally e il Festival di Sanremo 2020

Emma Marrone si è raccontata in una lunga intervista rilasciata a Sette, l’inserto del venerdì del Corriere della Sera. La cantante salentina ha parlato della malattia che è tornata di recente e del suo decennale di carriera, ma pure del rapporto con la bellezza e del Festival di Sanremo. La Brown sarà ospite della settantesima edizione della kermesse musicale: un’occasione per festeggiare i suoi primi dieci anni di percorso artistico e per presentare I migliori anni, il nuovo film di Gabriele Muccino di cui è protagonista.

Cosa pensa Emma di Amadeus e Junior Cally a Sanremo 2020

“Amadeus? Credo che sia stato frainteso. E lo direi anche se non fossi stata invitata. Amadeus non è un sessista o maschilista e non denigra le donne. Questa polemica sminuisce il dibattito: i toni vanno inaspriti quando si parla di vera violenza sulle donne. E sul rapporto uomo donna credo che si debba stare fianco a fianco”, ha dichiarato Emma Marrone. La salentina ha detto la sua pure su Junior Cally, il rapper in gara che sta ricevendo parecchie critiche per i testi di alcune canzoni scritte in passato. “Se venisse Eminem ospite lo manderemmo a casa per i testi? L’arte deve essere libera, altrimenti è censura. A volte si ricorre a temi e termini forti. Bisogna saper leggere il testo, capire se c’è ironia, cinismo o altro. La censura non fa bene. Non porta a essere meno violenti, ma a chiudere gli occhi”, ha osservato.

Emma Marrone combatte gli anni che passano con le creme

Nell’ultime intervista Emma Marrone ha parlato pure della bellezza. Dopo il tumore i medici le hanno sconsigliato di fare la tinta ai capelli mentre per quanto riguarda il corpo la giovane preferisce non ricorrere alla chirurgia estetica. “Voglio diventare decadente. Con tutta la comprensione per chi si sente bene con un ritocco. Non mi piace andare dall’estetista, i massaggi mi rompono le scatole. Madre natura mi ha graziato e se sono in periodo di ritenzione idrica mi metto un bel pantalone al posto dell’abito. Del resto non ho mai visto mamma truccarsi e ingioiellarsi: lei è sempre stata una da crema, mascara e via. Ho lo stesso atteggiamento: mi ammazzo di creme idratanti e basta“, ha confidato.