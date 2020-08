Emma Marrone rifiutò X Factor e The Voice: Maria De Filippi svela i motivi

Emma Marrone in passato ha rifiutato il ruolo di coach sia a X Factor sia a The Voice, diverse volte. Lo ha dichiarato Maria De Filippi al magazine Gente, spiegando anche perché la cantante salentina abbia declinato gli inviti a suo tempo. Oggi invece le cose sono cambiate: l’artista pugliese infatti farà parte della giuria della prossima edizione del programma Sky guidato da Alessandro Cattelan. E anche in questo frangente c’è stato lo zampino della conduttrice pavese. No, nessuna raccomandazione, sia chiaro. Emma però l’ha contattata, come avviene spesso (tra le due c’è un forte legame di amicizia e stima), per avere consigli sul da farsi. E Maria l’ha spronata ad accettare e a mettersi in gioco in una nuova avventura. Adesso è il momento giusto. In passato invece la Marrone ha preferito dire no, non sentendosi pronta.

Emma Marrone oggi è più sicura e consapevole, ecco perché ha accettato X Factor

“Ha sempre detto di no, non si sentiva pronta”, racconta Maria De Filippi dopo aver reso noto che Emma ha optato per non prendere parte alle giurie musicali di X Factor e The Voice qualche anno fa. Dunque si sarebbe trattato di un declino all’insegna dell’umiltà. D’altra parte la confessione della moglie di Maurizio Costanzo fa il paio con quanto dichiarò Emma qualche anno fa quando disse di aver ricevuto la proposta per divenire giurata del talent Sky ma che non accettò in quanto non si sentiva sicura. “Non ho né le competenze né la qualità”, sosteneva. Oggi l’artista ha invece un’altra consapevolezza. In più ha la spinta di Maria che, come sopra accennato, le ha consigliato vivamente di buttarsi nella nuova esperienza televisiva: così quest’anno è certo che ci sarà tra i giurati del programma.

De Filippi e la voglia di diventare nonna

Nell’intervista rilasciata al magazine Gente, Maria ha parlato anche della sua voglia di diventare nonna. “Sarei pazza di gioia”, ha dichiarato in riferimento a un’eventuale paternità di suo figlio Gabriele. Al momento, però, non c’è alcun pancino all’orizzonte in casa Costanzo-De Filippi. In futuro chissà… Spazio anche al legame che condivide da anni con il marito. Maria ha ribadito che con il giornalista il rapporto è sempre solido e ben oliato.