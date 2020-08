Maria De Filippi: “A Giulia De Lellis è scoppiato in mano il successo”

Maria De Filippi, un’estate di confessioni. La regina della tv si è raccontata al magazine Gente (lo aveva già fatto la scorsa settimana, ora viene resa pubblica la seconda parte dell’intervista), focalizzandosi su diversi talenti da lei scoperti e lanciati. Guai però a chiederle chi siano i suoi pallini attuali in riferimento ai ragazzi che in passato sono passati nei suoi programmi. “L’unica domanda a cui non posso rispondere, si scatenerebbe l’inferno”, spiega la moglie di Costanzo. Insomma, meglio non creare tensioni dal nulla. Su un nome, però, si è dilungata un po’ di più. E non perché sia la sua ‘preferita’, ma perché è una delle giovani che ha ben conosciuto e oggi sta avendo un gran successo come influencer. Trattasi di Giulia De Lellis…

Maria De Filippi si confessa: Giulia De Lellis e gli abbagli su Ultimo e Arisa

Maria ha ricordato di quando ha visto per la prima volta Giulia a Uomini e Donne, dicendo di aver capito subito che in lei “c’era un qualcosa in più: un piglio importante”. Dall’altro lato ha spiegato che l’influencer di Pomezia mai si sarebbe aspettata di raggiungere una simile notorietà. Infatti, a proposito del suo successo, la De Filippi ha affermato che “le è scoppiato in mano”. La conduttrice pavese può dire a gran voce di essere una raffinata talent scout. Anche ai migliori, però, qualcosa sfugge. Ed è qui che si è concentrata la sua attenzione. Ai casting di Amici passarono Arisa e Ultimo, entrambi scartati. “Qualche toppa l’abbiamo presa negli anni”, ha ammesso. Su Ultimo e Arisa ha però precisato che furono eliminati dai suoi collaboratori e che lei mai li vide in azione all’epoca dei provini. Queen Mary, come da sua filosofia, vede il bicchiere mezzo pieno, affermando che il caso dei due artisti sopracitati non fa altro che confermare che essere estromessi da un provino non significa non valere. Anzi, il contrario: chi si sbaglia, a volte, è chi esamina.

Maria De Filippi e la voglia di diventare nonna

Maria ha anche parlato della sua voglia di diventare nonna. Se suo figlio Gabriele dovesse darle un nipotino sarebbe “pazza di gioia”. Spazio anche a Maurizio Costanzo: con il marito il legame è sempre solidissimo, ferreo. Entrambi vivono di passione che nel loro caso significa lavoro. Nemmeno durante il lockdown si sono fermati perché quando le cose si fanno con voglia e desiderio non sono faticose bensì soddisfacenti. Parola della De Filippi.