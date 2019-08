Emma, l’incontro con Vasco: “Nel 2011 non avevo voluto incontrarlo”

Emma Marrone e il singolo scritto da Vasco Rossi: la cantante si svela

Sei giorni fa Emma Marrone e Vasco Rossi annunciavano una grande notizia al loro pubblico. Ebbene il noto cantante ha scelto di scrivere, insieme a Gaetano Currieri, una canzone per l’ex vincitrice di Amici. A darne l’annuncio è stato inizialmente Vasco, con un post su Instagram che riprende Emma durante le prove. Dopo di che, anche la stessa Marrone ha repostato la foto e quanto dichiarato dal suo idolo. Un bel passo avanti per la cantante, che ormai vanta una carriera artistica molto importante. In un’intervista su Tv Sorrisi e Canzoni, la Marrone parla del suo primo incontro con Vasco, per cui spende parole bellissime. Ben otto anni fa, Emma apriva un concerto del noto artista, ma non aveva voluto incontrarlo. Il motivo? La cantante spiega di aver avuto, quel lontano 2011, paura di un possibile impatto negativo. Il primo incontro è, appunto, arrivato di recente, proprio dopo che Emma ha scoperto che lui aveva scritto per lei una canzone dal titolo Io sono bella.

Emma Marrone, il primo incontro con Vasco Rossi: nel 2011 non aveva voluto incontrarlo

“Quando Vasco mi ha fatto sapere che aveva scritto una canzone pensando a me, sono scoppiata a piangere”, confessa Emma durante l’intervista. Proprio in questa circostanza, la cantante ha finalmente scelto di incontrarlo “per dirgli grazie”. Nel lontano 2011, Emma aveva però preferito rimandare questo incontro: “Non avevo voluto incontrarlo. Era una cosa troppo grande per me. Avevo paura di un impatto negativo”. Tutto è andato per il meglio, tanto che la Marrone si dice contenta “di non essere andata nel suo camerino otto anni fa”. Dopo questo primo incontro, si sono visti altre volte, nello studio di Vasco a Bologna. Un desiderio che si avvera per la Marrone che definisce uno dei suoi idoli “umano, anzi, superumano”.

Emma Marrone e Vasco Rossi: il nuovo singolo per lei è una conquista

Ma da dove è arrivata l’idea a Vasco di scrivere una canzone per Emma? La cantante rivela che Rossi aveva letto diverse sui interviste riguardanti l’album Essere qui. Non solo, aveva anche ascoltato sui social la sua cover di La nostra relazione, che lei gli aveva dedicato. Ora Vasco ripete sempre a Emma: “Sono entrato nella tua mente”. Sembra proprio che tra loro sia nato un bello rapporto e questo per la Marrone rappresenta “una conquista”. “Ho sempre sperato di poter essere, lo dico tra molte virgolette, un po’ Vasco. Vasco fa musica che è verità”, rivela Emma. Ora non ci resta che attendere il prossimo 6 settembre per scoprire finalmente il nuovo brano Io sono bella scritto proprio dal grande Vasco!