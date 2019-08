Emma Marrone da brividi su Instagram: “Mi viene da piangere ogni volta”

Emma Marrone e il post da brividi dedicato ai suoi fan. Ecco le sue bellissime parole

L’amore che Emma Marrone nutre per i suoi numerosi fan è qualcosa di grande e meraviglioso. Questo, però, l’ha dimostrato sin da subito, sin dalla sua prima apparizione ad Amici, nell’ormai lontano 2010. No, Emma non è una di quegli artisti che si ricorda dei propri fan solo dopo aver raggiunto il successo sperato. I suoi sentimenti nei loro confronti sono veri e puri, proprio come lo sono quelli che esprime nelle sue canzoni, a dir poco stupende. E, a proposito di canzoni, presto la bella Emma tirerà fuori un altro singolo che, questa volta, ha qualcosa di molto speciale. La sua nuova canzone si chiama Io sono bella e il suo testo le è stato regalato da una delle più grandi voci del rock italiano, Vasco Rossi. Per la Marrone questo è un sogno che si avvera. Lei stessa ha rivelato di aver sempre desiderato di collaborare con il rocker di Zocca e bene il suo desiderio ora è realtà e lei non potrebbe esserne che più fiera ed orgogliosa.

Emma Marrone e l’emozionante post dedicato ai suoi fan

Ciò che le riempie ancor più il cuore d’orgoglio è il grande amore che i suoi fan le dimostrano. ‘Io sono bella’ infatti non è ancora uscita ma ha già riscosso tantissimo successo. La cantante stessa, infatti, ha ringraziato i suoi fan per aver pre salvato il brano e per tutti i messaggi che le hanno inviato. Ma, non è tutto. Poche ore fa Emma ha scritto un post da brividi su Instagram dedicato proprio a chi la segue con tanto affetto. Ecco le sue parole: “Io credo che voi non vi rendete conto dell’effetto benefico che hanno i vostri messaggi stupendi nella mia vita. Voi magari pensate che io non li legga o che magari passino inosservati. La verità è che mi viene da piangere ogni volta. Perché non siamo più abituati all’amore”.

Emma Marrone e il pensiero sull’amore che complica

“Perché l’amore sconvolge, complica” – ha scritto ancora la cantante pugliese – “Perché l’amore va gestito e incanalato. Non sono una parac*la. Voi lo sapete bene. Non mi sforzo di piacere a tutti. Non cambio niente di me per andare bene agli altri. Però ho sempre un grazie sulla punta della lingua. Perché fa bene dire grazie. È liberatorio di fronte a così tanto amore. Vi amo. Tanto”.