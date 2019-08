Emma, la nuova canzone è già un successo: il messaggio per i fan

Emma Marrone, ‘Io sono bella’ è già un grande successo. La cantante, commossa, ringrazia i suoi fan

Okay, ci siamo. Ieri Emma Marrone ha annunciato che il suo prossimo singolo ‘Io sono bella’ uscirà, molto presto, il 6 Settembre. Questo è un annuncio che tutti i suoi fan aspettavano da un po’ visto che era nell’aria che la Marrone stesse preparando qualcosa. Questo singolo è per lei di gran lunga speciale. Il motivo? È un dono che le è stato fatto dal grande Vasco Rossi, voce simbolo del rock italiano. Per Emma, non c’è miglior soddisfazione. Collaborare col rocker di Zocca, per la cantante salentina è un sogno che si avvera. Lei stessa ha ammesso di aver addirittura pianto quando Vasco l’ha telefonata per annunciarle che le aveva fatto uno splendido regalo, le aveva scritto una canzone. ‘Io sono bella’ va dunque a riaprire le danze. Emma, infatti, sta lavorando per il nuovo album che probabilmente uscirà entro la fine dell’anno.

Emma Marrone commossa ringrazia i fan ‘con tutto il cuore’

Stamattina Emma ha postato i tanti screeshoot che i suoi fan le hanno mandato facendole sapere che stanno pre salvando il suo nuovo singolo. La cantante ci ha tenuto a ringraziarli e, apparendo molto commossa, ha detto loro: “Buongiorno a tutti e buon Ferragosto! Ci tenevo a ringraziarvi con tutto il mio cuore per tutti i messaggi meravigliosi che mi state mandando. Ho visto che state pre salvando ‘Io sono bella’ a manetta e quindi grazie. Davvero, grazie“. La curiosità di come questo singolo sarà è dunque davvero molta. Vasco Rossi ha parlato recentemente di ‘Io sono bella’ ed ha rivelato che per scriverla ha provato a mettersi nei panni dell’ex vincitrice di Amici: “Ho scritto per Emma quello che canterei io se fossi Emma. Un testo provocante e provocatorio che racconta come sono le ragazze di oggi”. Dunque, tramite il nuovo singolo della Marrone potremo anche scoprire che cosa ne pensa Vasco delle ragazze della new generation.

Emma Marrone, non solo musica ma anche cinema

In questo 2019 Emma Marrone, oltre a lavorare al suo prossimo album, si è cimentata in una nuova avventura. La cantante è diventata attrice per il film di Gabriele Muccino ‘I Migliori Anni’ che uscirà nel Febbraio del 2020. Per Emma è stata una bella esperienza ma ha raccontato anche che, purtroppo, durante le riprese ha avuto un attacco di panico. A Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato: “Ho avuto un attacco di panico. La scena in cui partorisco l’ho girata all’Umberto I di Roma, dove sono stata ricoverata per il tumore che ho avuto tempo fa. Recitare mi ha insegnato tante cose su di me”.