Emma Marrone, polemica su voto e diritti: “Video tagliati, parlo io”

Emma Marrone sbotta contro gli haters. Nelle ultime ore, la cantante è stata protagonista di ben due polemiche. Lo scorso giovedì, 13 giugno, l’ex allieva di Amici ha dato il via al suo tour esibendosi al Ritmika Festival di Moncalieri, in provincia di Torino. Oltre ad esibirsi con le sue storiche hit e le canzoni del suo ultimo album, “Souvenir“, Emma si è spesso fermata a parlare con il suo pubblico. Ad esempio, prima di cantare il brano “Taxi sulla luna” (rilasciato la scorsa estate in collaborazione con Tony Effe), ha menzionato anche la nuova hit estiva del rapper con Gaia, “Sesso e samba“.

A tal proposito, Emma ha raccontato di aver letto un tweet che diceva “Taxi sulla luna ha camminato affinché Sesso e samba potesse correre“, per poi mandare un bacio ai due artisti e iniziare a cantare. Ad alcuni utenti su Twitter non è piaciuto questo discorso, sostenendo che la Marrone stesse cercando di sminuire il recente successo di Gaia e Tony Effe. Al che, la cantautrice ha subito voluto fare chiarezza e mettere a tacere qualsiasi insinuazione. “Hanno strumentalizzato un complimento a due artisti che amo e che stimo per il loro m*rdaio personale sui social”, ha scritto.

Dai raga lasciateli stare poverini!!

Hanno strumentalizzato un complimento a due artisti che amo e che stimo per il loro merdaio personale sui social.

Sono subumani isterici e repressi.

Stop. — Emma Marrone (@MarroneEmma) June 15, 2024

Emma Marrone sbotta contro gli haters: lo sfogo

Successivamente, anche un altro video risalente al concerto è diventato virale. Questa volta, nella clip, è possibile vedere la Marrone parlare delle recenti elezioni europee e affermare: “Non sono andata a votare perché non cambia un ca**o”. Tuttavia, le sue parole sono state completamente manipolate e il suo intento era esattamente l’opposto. Difatti, di fronte al suo grande pubblico, la cantante ha voluto parlare bensì dell’importanza di andare a votare e di quanto sia fondamentale far sentire la propria voce e far vare i propri diritti. La frase non tagliata era infatti questa: “Sono molto delusa dalle persone che non sono andate a votare perché dicono che ‘tanto non cambia un ca**o'”.

Il video è stato quindi tagliato ad hoc, facendo il giro del web e scatenando una vera e propria bufera contro l’ex giudice di X Factor. Alla luce di tutto ciò, le sue fan sono corse immediatamente ai ripari, diffondendo la versione originale del suo discorso e spiegando come si trattasse di una fake news. Ma, Emma Marrone ha voluto rispondere agli haters in prima persona, condividendo un video sfogo sulle sue storie Instagram. Tornata a casa dopo lunghe ore di viaggio, ecco cos’ha detto:

Dopo 70mila ore di van devo mettermi a fare queste cose, ma lo faccio per voi. Quando tagliate i video e li buttate su internet cercando di infangare la gente, in questo caso me, facendo i grossi… Dovete farlo bene! Assicuratevi che i video originali non esistano oppure abbiate la capacità di rimuoverli dal web. Capito? Quando volete fare queste cose pensando di ferire persone come me, che hanno una dignità morale enorme, dovete essere veramente forti. Altrimenti fate le figure di me*da, è molto diverso da quello che ho detto io.

Insomma, una replica realmente da applausi a chi ha cercato solamente d’infangarla. Ovviamente, Emma ha ricevuto un enorme sostegno non solo dai suoi fan ma da molti utenti del web che si sono schierati dalla sua parte e contro i detrattori online.