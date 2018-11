Emma Marrone piange a Verissimo: la reazione di Silvia Toffanin

Emma Marrone a Verissimo scoppia a piangere mentre parla dei genitori

Momento di commozione a Verissimo per Emma Marrone. La cantante stava ripercorrendo le tappe della sua vita con Silvia Toffanin quando è scoppiata a piangere. Le lacrime sono scese appena si è parlato dei genitori della pugliese, che Emma non vede da qualche mese a causa dei suoi impegni di lavoro. La Brown non vive da tempo con la sua famiglia: da quando ha vinto Amici ha lasciato Aradeo e si è trasferita a Roma, dove abita da sola. “Non vedo mia madre e mio padre da un po’. Ma ci sentiamo sempre, loro sono due genitori fantastici. Mi hanno sempre rispettata e supportata, mai giudicata”, ha confidato Emma, che ha subito ricevuto un abbraccio consolatorio dalla conduttrice Mediaset. La popstar ha poi aggiunto: “Scusate, in questo momento sono molto sensibile”.

Emma Marrone spiega perché in questo periodo è molto sensibile

“È stato un anno bellissimo, ma anche molto complicato. Quando ti guardi dentro qualcosa cambia”, ha spiegato Emma Marrone a Verissimo. “Anni fa promisi ai miei genitori che non mi sarei mai fatta inquinare dal mio lavoro e ho mantenuto questa promessa nel periodo più complicato della mia carriera”, ha chiarito la cantante. E ancora: “In questo periodo sono molto sensibile perché ho fatto scelte difficili da sostenere nella mia vita e nel mio lavoro. Musicalmente ho seguito quello che sono oggi, sono una donna di 35 anni e non volevo vendere bugie al mio pubblico. Non so mentire e non posso farlo nemmeno attraverso la musica”.

Emma Marrone e le poche vendite dell’ultimo album

Emma si riferisce alle vendite dell’ultimo album, Essere qui, che non sono andate come previsto. Un problema di cui la Marrone aveva già parlato in una puntata di Amici, non nascondendo le difficoltà e le insidie presenti nel mondo della musica.