Emma Marrone perseguitata da un fan su Instagram: lo sfogo

Emma Marrone senza parole: un fan la perseguita su Instagram

Emma Marrone oggi ha risposto a un po’ di domande dei suoi fan su Instagram, ma ha anche pubblicato uno sfogo improvviso contro uno di loro. Pare che questo ragazzo da giorni ormai non faccia altro che scrivere ripetutamente la stessa cosa, tra i commenti ai post di Emma e non solo. Oggi quella stessa domanda, che è anche una critica, è arrivata alla cantante anche tra le domande. Evidentemente Emma si era già accorta di questo ragazzo, perché non appena ha notato il suo intervento ha voluto rispondere, una volta e per tutte. Lo sfogo di Emma servirà a zittire questo fan? Speriamo di sì, anche perché non ha attaccato solo la cantante ma pure la sua casa discografica. Cosa avrà mai scritto? Ve lo riportiamo subito. Questa la domanda del ragazzo: “Considerazione generale: meriti molto di più. Potresti cambiare staff al termine del decennale?”. Emma ha screenshottato la domanda, ha taggato il ragazzo tra le stories e ha scritto una lunga risposta.

Emma si sfoga: “Sono giorni che arriva puntualmente il tuo commento”

Queste le sue parole: “Sono giorni che sotto ogni mio post arriva puntualmente il tuo commento atto a denigrare il mio lavoro e quello della mia casa discografica. Non ho un social media manager, non sono perfetta ma almeno sono io tutti i giorni a gestire le cose mettendoci tutta la mia onestà”. E poi ha proseguito: “Non mi sembra di averti incontrato per i corridoi di qualche casa discografica, ma da casa si sa, tutti sanno fare tutto”. Emma ha anche fatto capire al ragazzo cosa non andasse nella sua puntualizzazione. Infatti sotto forma di consigli e auguri gli ha detto: “Ti auguro di riuscire nelle tue cose e di non avere mai a che fare con persone presuntuose e saccenti come te. Ti auguro che il tuo lavoro venga sempre rispettato, perché dietro ogni singolo passo non hai minimamente idee di quanto lavoro ci sia dietro”. Con questa prima parte, Emma ha fatto capire al ragazzo che effettivamente il suo commento è stato un po’ fuori luogo. Ciò che più le avrà dato fastidio, immaginiamo, è stata anche l’insistenza con cui ha agito. A fine sfogo, Emma ha difeso il suo lavoro: “Non ho mai nascosto la testa sotto la sabbia, non ho mai mentito ai miei fan e non ho mai fatto vedere cose che in realtà non esistono nel bene e nel male”.

Emma risponde alle domande dei fan su Instagram

Per fortuna le sono arrivate anche domande a cui ha risposto con piacere. Per esempio ha detto che ogni frase di Io sono bella la rappresenta e che sono in arrivo tante cose belle. Ha fatto sapere che non cambierebbe nulla della sua carriera, perché ha fatto tutto con consapevolezza e perché voleva farlo. Infine, ha parlato di Vasco Rossi – di cui aveva postato un video inedito! – e della canzone ricevuta in dono. Ecco cosa ha detto: “Beh si prova un’emozione incredibile. L’ho sempre amato, lo amo come artista, quindi ricevere un brano scritto da uno dei miei artisti preferiti è… è una botta di c..o ma è una cosa pazzesca!”.