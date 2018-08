Emma Marrone fidanzata? Un amore segreto avrebbe conquistato la cantante

Emma Marrone di nuovo innamorata: l’indiscrezione sul nuovo (e segreto) fidanzato della cantante

Emma Marrone si è fidanzata segretamente? Ebbene, stando a quanto pubblicato nell’ultimo numero del settimanale Oggi, pare di sì. La cantante, infatti, sembrerebbe non essere più single, anche se starebbe facendo di tutto per mantenere la sua storia privata. Occhi e orecchie indiscrete hanno fatto però sapere al giornale che un nuovo amore starebbe al momento tenendo impegnata Emma. Chi sia questo uomo misterioso, ad oggi, non lo sappiamo. Queste voci, quindi, sono destinate a rimanere tali, almeno fino ad una effettiva conferma (o smentita) della diretta interessata.

Un amore segreto per Emma Marrone? L’indiscrezione del settimanale Oggi

“Emma Marrone, che sta attraversando un buon momento professionale, si dichiara single da molti mesi” è stato scritto nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi anche se, “Secondo i ben informati”, al momento “La talentuosa cantante salentina starebbe vivendo già da un po’ di tempo una segreta e passionale storia d’amore”. I motivi che stanno spingendo Emma a mantenere il riserbo su questa relazione, probabilmente, avranno a che fare con la poca voglia dell’ex allieva di Amici di dare in pasto al gossip la propria vita privata. Questo, tuttavia, non ha certo fatto calare l’attenzione su di lei che, dopo quest’indiscrezione, potrebbe di nuovo avere tutti gli occhi puntati addosso.

Emma Marrone a Formentera con un amico speciale: vacanze di fine estate in compagnia

Sui social, intanto, Emma Marrone appare felice e spensierata in compagnia dei suoi amici. Con lei, in vacanza a Formentera, c’è andato anche l’amico Antonino Spadaccino (anche lui ex allievo di Amici). Quest’ultimo, come in molti forse già sanno, al momento starebbe cercando di far ripartire la propria carriera all’estero, e pure con ottimi risultati. A X Factor UK, con il suo provino, Antonino ha infatti conquistato il pubblico inglese. Le premesse per un futuro florido, quindi, sembrano esserci tutte.