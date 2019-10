Emma Marrone a Vanity Fair racconta la malattia e il post intervento

Emma Marrone è tornata. Superati i difficili momenti di qualche settimana fa la cantante pugliese ha ripreso a rilasciare interviste, a postare foto e video su Instagram, a comunicare con i fan. E soprattutto a cantare, in vista dell’uscita del suo prossimo album e del decennale di carriera, previsto per il 2020. La Brown, come la chiamano affettuosamente i suoi sostenitori, ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair Italia, nel numero in edicola da mercoledì 23 ottobre. Emma ha parlato dei recenti problemi di salute, non nascondendo paura e ansia, per se stessa ma anche per i suoi genitori, con i quali ha un rapporto splendido.

Le ultime parole di Emma Marrone sul suo periodo più buio

“Per la prima volta ho visto mia madre piccola. Non ho fatto vedere nemmeno a mia madre quanto dolore provavo veramente. Dopo l’intervento, mi sono tirata giù dal letto subito, perché per me era più importante mostrare alle persone a cui voglio bene che c’ero e che stavo bene”, ha ammesso Emma Marrone alla rivista edita da Conde Nast. Giovedì 24 ottobre, alle ore 23, l’artista rilascerà un’intervista pure a Radio Italia, dove parlerà prettamente dei suoi primi dieci anni di carriera. Intanto sta scaldando le classifiche musicali l’ultima canzone di Emma, scritta da Vasco Rossi: Io sono bella.

Video intervista Emma Marrone a Vanity Fair Italia