Emma Marrone scala le classifiche: la reazione social della cantante

Emma Marrone: “Io sono bella” sale in vetta alla classifica EarOne. La reazione social: la cantante salentina torna a postare

Periodo di alti e bassi per Emma Marrone: la cantante da un lato, come è ormai noto, ha dovuto abbandonare temporaneamente le scene musicali per problemi di salute, dall’altro continua a mietere successi relativi alla sua ultima fatica professionale. Infatti “Io sono bella” è balzata al primo posto delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Per la prima volta il nuovo singolo della cantante pugliese è in testa alla classifica EarOne, davanti ai brani di Jovanotti e Mahmood. Per l’occasione, Emma è tornata a scrivere su Instagram, repostando il messaggio diffuso da EarOne e pubblicando una Stories.

Emma, la salute blocca i suoi impegni ma non la sua musica

Era dal 28 settembre che la cantante salentina non aggiornava la sua bacheca di Instagram. Anche quel giorno consegnava ai social un messaggio positivo, rendendo noto che l’operazione a cui si era sottoposta era andata bene. “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre,è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”, scriveva Emma, tranquillizzando il suo largo seguito di fan a proposito delle sue condizioni di salute.

Alessandra Amoroso: le parole dedicate ad Emma Marrone dal palco di Radio Italia Live – Il Concerto 2019 a Malta

La Marrone aveva battuto ‘un colpo social’ anche il 4 ottobre, pubblicando un’Instagram Stories che riprendeva le dediche di buona guarigione fattele pervenire dal palco di Radio Italia Live – Il Concerto 2019 svoltosi a Malta, evento a cui avrebbe dovuto partecipare se non avesse avuto una battuta d’arresto relativa ai suoi problemi di salute. Nella fattispecie Emma aveva veicolato le parole che le aveva indirizzato l’amica Alessandra Amoroso “Penso che stia ricevendo tanto tanto amore, io sono lì che la stalkerizzo quasi tutti i giorni”, dichiarava l’interprete di Galatina.