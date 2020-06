Emma Marrone malattia, visita controllo e parole cantante: il video Ig

Malattia Emma Marrone, la cantante grande esempio per tutti

Una malattia come il cancro non può che cambiarti la vita. Lo sanno bene coloro che ancora combattono e anche Emma Marrone, essendo recente la notizia della ricaduta della cantante che per fortuna oggi sta bene. Anche a Emma la malattia ha cambiato la vita ma non le ha mai tolto il sorriso: la cantante è sempre parsa testarda, determinata, coraggiosa, non si è mai autocommiserata e ha sempre lanciato messaggi di incoraggiamento nonostante il peso della paura e il timore che una ricaduta potesse vanificare gli sforzi fatti. Si può dire insomma che Emma sia un grande esempio per tutti, sia per chi lotta contro il cancro sia per chi non ha mai vissuto periodi così difficili. Ed è stata una fortuna averla potuta conoscere ad Amici di Maria De Filippi perché non c’è niente di più bello che veder crescere un artista nel corso degli anni, schierarsi sempre dalla parte dei più deboli e metterci la faccia nonostante tutto. Ecco perché le parole della Marrone oggi suonano come una bellissima melodia.

Emma Marrone, il messaggio dopo la visita di controllo: come sta la cantante

Emma infatti ha raccontato ai suoi fan su Instagram di aver fatto un’altra visita di controllo e che il risultato per fortuna è stato positivo: il video è stato pubblicato da una fanpage che è riuscita a immortalare un video che sarebbe svanito nel giro di ventiquattr’ore e che invece merita di restare salvato perché molti possano ascoltare. “Volevo dirvi – queste le parole della cantante – che ho fatto la visita di controllo, e quindi volevo condividere con voi questo momento… Dopo tanti anni mi son sentita dire che va veramente tutto bene finalmente, e ci tengo a mandare un messaggio di speranza e di coraggio a tutti i ragazzi e le ragazze che stanno ancora combattendo. Ce la farete anche voi, mi raccomando!”. Di questi tempi, caratterizzati da morte e sofferenza per via del Covid-19, una notizia del genere non può che migliorare la giornata, anche perché Emma ha reso sempre tutti partecipi del suo passato, e vederla trionfare ancora una volta è senz’altro una botta di ottimismo.

News Emma Marrone, il tour a ottobre e l’esperienza a X Factor

Ricordiamo che Emma, salvo eventuali nuove restrizioni per il Covid-19, sarà in tour in varie tappe italiane a partire da quella del 3 ottobre a Jesolo. Per i fan inoltre le sorprese non finiranno perché la cantante sarà anche membro della giuria di X Factor 2020 assieme ad altri volti noti che si spera risolleveranno il talent show dopo gli ascolti non proprio fantastici dell’ultima edizione. Un periodo ricco di impegni insomma che la porterà di nuovo in mezzo al suo pubblico.