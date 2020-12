Emma Marrone, lutto: morto il suo cane, il profondo dolore della cantante

Emma piange la scomparsa del suo fedele amico Gaetano, il cane bulldog che da anni era diventato parte integrante della sua famiglia. La cantante salentina ha annunciato la sua morte proprio in queste ore sul suo profilo Instagram con un lungo e affettuoso post nei confronti del suo cagnolone. Gaetano era diventato famoso anche sui social perché all’artista piaceva fotografarsi spesso in sua compagnia e tra i fan era diventato una specie di mascotte. Il fedele amico di Emma viveva a casa dei genitori e ogni volta che faceva ritorno dalla sua famiglia veniva sommersa dal suo affetto.

Emma dice addio al suo cane Gaetano

È venuto a mancare proprio in queste ore Gaetano, il cane tanto amato dalla cantante, giudice di X-Factor. “Sei stato uno dei regali più belli della vita” – ha commentato Emma sotto la foto con il suo amato animale. Gaetano non era “solo” il suo cane, ma una parte attiva e sempre presente nella sua vita. Spesso, infatti, sui social alla cantante piaceva immortalarlo in qualche foto e condividerla con il suo pubblico virtuale. “Hai lasciato un vuoto enorme – scrive l’artista – Ma ci hai resi delle persone migliori“.

Un fulmine a ciel sereno per la cantante che proprio giovedì prossimo vivrà per la prima volta l’esperienza da giudice nella finale di X-Factor. Di ritorno da Milano per le vacanze natalizie, Emma sarebbe rientrata nella sua città a Lecce per passare le festività con i genitori e il fratello. Ci sarebbe dovuto essere anche Gaetano, il suo immancabile compagno di avventure, ma quest’anno sarà un Natale decisamente meno allegro. “Questo 2020 è definitivamente un anno di merda” – ha scritto l’artista sulle sue storie di Instagram.

Un anno decisamente troppo doloroso e che si sta concludendo con una notizie ancora più triste per la cantante salentina. Gaetano viveva al suo fianco da diverso tempo, sin dai suoi esordi dopo la vittoria ad Amici. Sotto il suo post di saluto al cane, infatti, sono stati diversi i messaggi di affetto per Emma. Dall’ex fidanzato Stefano De Martino (anche lui aveva conosciuto Gaetano nel periodo della loro relazione e gli era molto affezionato), alle colleghe e amiche Laura Pausini ed Elisa, passando anche per altri personaggi dello spettacolo come Simona Ventura ed Elisabetta Canalis.