Emma Marrone: “L’ultimo anno il più mortificante della mia vita”

Emma Marrone si svela in una nuova intervista per FQMagazine, parlando dell’ultimo difficile anno affrontato dopo la prematura scomparsa di suo papà Rosario. Proprio in questi giorni, la cantante fa il suo ritorno nella scena musicale con il nuovo album Souvenir. Una sorta di ripartenza, dopo questo periodo di lutto. Oggi Emma sta pensando in positivo, dopo aver ritrovato il coraggio. La cantante, che il 10 novembre, presenterà il nuovo disco, fa notare che questo è un momento di “individualismo totale”, per tutti.

L’ex allieva e storica vincitrice di Amici di Maria De Filippi spiega di vedere “tutti correre per essere numeri uno”. Per questo chiunque ha smesso di ascoltarsi e ascoltare gli altri. Il brano Intervallo è dedicato a suo papà, morto a settembre del 2022, e parla di un finale che la cantante riesce ancora a immaginare. La stessa Emma spiega nel dettaglio qual è il significato di questa frase e soprattutto parla di un anno per lei molto doloroso

“Adesso ho iniziato ad immaginare un finale ottimista. Sono passata nell’ultimo anno per buchi neri enormi. È stato l’anno più destabilizzante, più doloroso, più mortificante della mia esistenza, ho dovuto per l’ennesima volta superare quelle botte della vita che non ti spieghi e che non ti meriti nessuno se lo merita”

Emma spiega che inizialmente era molta arrabbiata. Dopo di che, “la rabbia ha lasciato spazio al ricordo e alla dolcezza dei ricordi”. Oggi crede che le persone non vadano via totalmente quando muoiono, ma restano sempre al fianco delle persone più care. “È una fase della vita, tanto ci incontreremo tutti un giorno”, fa presente la cantante.

In questo è riuscita a trovare la forza di alzarsi e rimettersi al lavoro. Da questo periodo, il peggiore della sua esistenza, è riuscita a fare la cosa migliore che potesse fare, ovvero il suo nuovo album.

Emma Marrone: come ha superato l’anno più difficile e Sanremo

Con il tempo, Emma ha capito che le persone che vanno via lasciano segnali e continuano ad ascoltare le persone care. La cantante è consapevole che questo discorso potrebbe sembrare strano a coloro che non credono in questo. La Marrone, però, assicura che ogni volta che ha bisogno di un aiuto, suo papà Rosario trova sempre il modo di risponderle e le fa anche “degli scherzetti”.

All’inizio, chiaramente, non è stato così semplice accettare di tornare a casa e non ritrovare il padre, che non può più sentire al telefono, abbracciare, bere un bicchiere di vino e fare tutto ciò che facevano insieme.

Con il brano Indaco, invece, vuole consigliare a tutti i giovani che ci si riprende sempre dalla fine di una storia d’amore. Passando al brano Capelli corti, Emma Marrone ammette di aver sentito per anni la necessità di dimostrare a tutti che meritava questo posto nel mondo della musica. Crescendo, però, ha capito che la lotta più grande l’ha sempre affrontata, in realtà, con se stessa.

Un po’ è riuscita a trovare la pace sotto questo punto di vista. Oggi sa di avere una carriera stabile, che è iniziata ben 14 anni fa. Per questo la cantante sente di dover ringraziare tutte le persone che la seguono, che non l’hanno mai mollata. Anzi, in questo difficile periodo che ha attraverso, l’hanno aspettata e spinta a tornare in scena.

Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, Emma assicura che non è nei suoi piani. In questo momento, è concentrata sul nuovo album e sul tour che durerà fino a dicembre.