Emma Marrone lancia il nuovo disco: a sorpresa c’è De Martino

Emma è tornata con un nuovo disco: Souvenir e il 12 ottobre ha organizzato un party per celebrare questa uscita che segna un momento importante della sua vita e carriera, soprattutto dopo la morte del padre avvenuta l’anno scorso.

Molti gli amici e colleghi presenti al party, tra cui anche Lazza, con cui ha collaborato per uno dei brani, Amore cane. Ma pare non sia passata inosservata una presenza particolare: quella di Stefano De Martino. Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, sembra che il conduttore Rai, ex storico della cantante, era presente allo stesso evento, seppur non siano uscite foto che li ritraevano insieme. Molti utenti però si sono accorti che in alcune stories pubblicate sia da Emma stessa, che da altri invitati al party, si intravede l’ex ballerino.

Da qualche mese De Martino è stato avvistato con la sua nuova fiamma Martina, ma nonostante siano passati tanti anni, è rimasto in ottimi rapporti con la cantante. Forse è proprio per questo che Stefano ha preso un treno da solo per partecipare ad un evento molto importante per la sua ex.

La storia d’amore di Stefano e Emma

I due si sono conosciuti ad Amici quando parteciparono nella stessa edizione: lui come ballerino e lei come cantante. La relazione finì perché, sempre ad Amici, qualche anno dopo, nel 2012, Stefano perse la testa per Belen. Inizialmente da parte della cantante c’è stato molto risentimento, ma poi, con il passare del tempo, le cose sono cambiate. Stefano si è sposato con la showgirl, dal cui matrimonio è nato Santiago, e poi, dopo i continui tira e molla, attualmente sono separati ed ognuno ha un proprio partner.

Con il passare degli anni Emma è riuscita a superare il tradimento e oggi i due sono in ottimi rapporti, anche se non sono soliti passare le serate insieme.

Souvenir: il nuovo disco di Emma

In questo nuovo album la cantante ha voluto raccontare la fine di un amore tossico, tornando nella scena musicale dopo due anni molto difficili per lei a causa della malattia e poi della morte del padre.

A quattro anni dalla pubblicazione dell’ultimo disco, Emma torna con un album che racconta questo ultimo periodo: il covid, Sanremo e poi la dolorosa perdita del padre; al centro però rimane sempre il tema dell’amore e delle relazioni.

“Questo disco è stato scritto in un momento molto difficile della mia vita. Mi sono data anche quando non pensavo di avere più risorse o qualcosa da dire. Ero svuotata, crollata su me stessa. Ricominciare a scrivere con persone meravigliose mi ha aiutato a rifare le fondamenta. Un piano dopo l’altro. È tanto autobiografico“.

Emma con questo album vuole raccontare cosa significa riniziare da capo dopo un momento doloroso.