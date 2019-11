Emma Marrone e Lady Gaga al Festival di Sanremo 2020

Amadeus chiama Emma Marrone e Lady Gaga a Sanremo 2020

Fervono i preparativi per la settantesima edizione del Festival di Sanremo, diretta e condotta da Amadeus. Secondo le ultime indiscrezioni tra i numerosi ospiti ci saranno anche Emma Marrone e Lady Gaga. Quest’ultima è da sempre un sogno del conduttore Rai e stando a quello che si legge sul Messaggero sarebbe già stato firmato il contratto con Stefani Germanotta. Trattative in corso, invece, con Emma, che è molto legata al palco dell’Ariston. A riportarlo è il sempre informato Tv Blog. La Brown è stata tra i cantanti in gara nel 2011 e nel 2012 (edizione vinta con la canzone Non è l’inferno) e ha condotto l’evento nel 2014 insieme a Carlo Conti, Arisa e Rocio Munoz Morales. La Marrone tornerebbe questa volta per festeggiare il suo primo decennale di carriera e per presentare il film di Gabriele Muccino nel quale ha recitato.

Tra gli ospiti di Sanremo 2020 pure Jovanotti e Tiziano Ferro

Già confermati nel ruolo di ospiti del Festival di Sanremo 2020 Tiziano Ferro e Jovanotti, che regaleranno al pubblico un grande spettacolo di musica. Ancora in forse, invece, la presenza di Mika, impegnato in questi mesi con un tour che lo sta portando in giro per il Belpaese, nelle principali città italiane.

Quando va in onda il Festival di Sanremo con Amadeus

Il Festival di Sanremo 2020 andrà in onda su Rai Uno dal 4 all’8 febbraio. Accanto ad Amadeus ci saranno molto probabilmente Chiara Ferragni e Diletta Leotta.