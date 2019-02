Emma Marrone in lacrime, compleanno mamma: “Anche quest’anno non ci sono”

Emma Marrone in lacrime per il compleanno della madre: “Anche quest’anno non ci sono”. Le parole agrodolci della cantante nel lungo messaggio dedicato alla mamma

Emma Marrone commuove e si commuove, scrivendo un messaggio agrodolce per la madre che oggi festeggia il compleanno. La cantante salentina, tra le lacrime, ha pubblicato un lungo post sui social, in cui trapela amore smisurato per la cara mamma, ma anche rimpianto, unito alla nostalgia e alla mancanza di quell’odore che “sa di casa”, quel profumo che ha “nella testa” e che non può sentire. “Oggi più che mai penso a te e a tutte le volte che mi hai raccontato di come ero da bambina, un gattino selvatico che sfuggiva dagli abbracci, che rifiutava i baci e le carezze, che tu riuscivi a darmi quelle poche volte che mi addormentavo”, esordisce l’interprete…

Emma Marrone commuovente: l’amore viscerale per la madre

“Oggi più che mai vorrei essere lì con te e farmi abbracciare così forte quasi da perdere il fiato. Vorrei darti mille baci sul collo […] dove trovo l’essenza del tuo profumo, unico al mondo così come sei unica tu”, prosegue Emma, manifestando un affetto viscerale nei confronti della madre. “Vorrei dirti ‘buon compleanno Mamma’ e comprarti un regalo, e guardarti mentre lo scarti e mi dici ‘non dovevi…’ perché sei una donna che nella vita si è sempre guadagnata tutto e delle cose materiali non te n’è mai fregato niente”. La Marrone a questo punto è attanagliata dalla nostalgia, dal rimpianto di non ‘poterci essere’: “È da quasi dieci anni che ti di dico ‘buon compleanno Mamma’ al telefono, perché sono sempre in giro per la musica, ma per fortuna da quando finalmente mi hai permesso di comprarti un telefono ‘moderno’ possiamo anche vederci e ti sei pure fatta Instagram…”

“Anche quest’anno non ci sono mamma e mentre ti scrivo, mi scendono le lacrime…”

Tuttavia l’assenza umana non può essere colmata da uno smartphone. Sarebbe troppo semplice e bello. “Anche quest’anno non ci sono mamma e mentre ti scrivo queste parole, perché a voce non sono mai capace, mi scendono le lacrime mentre sono seduta su un divano che non è il mio, in una stanza d’albergo che non sa di casa e ho il tuo profumo nella testa”. Infine Emma porge l’ultimo saluto, riservando la dedica che ogni genitore vorrebbe sentirsi dire: “Sono a Milano e forse in questi giorni nevicherà, mi manchi da morire e ti amo. Ti amo tantissimo.

Sei il regalo più bello del mondo. Spero un giorno di diventare come te. Buon compleanno. Ti dedico tutto.”