Emma Marrone a ruota libera: fidanzato? Il lungo post della cantante

Emma Marrone a ruota libera: il fidanzato? Il lungo post della cantante salentina che poi parla delle sue paure più grandi

Emma Marrone si sta preparando a “Essere qui Tour 2019”, che la porterà ad esibirsi in diversi palasport lungo la Penisola. I concerti inizieranno il 15 febbraio 2019 dal Palaflorio di Bari. Durante l’attesa la cantante salentina ha deciso di trascorrere un po’ di tempo con i suoi numerosi fan social, confidandosi a ruota libera e tornando a parlare anche della questione fidanzato, argomento che tiene sempre banco. Oltre alla vita sentimentale e gli impegni professionali che l’attendono, Emma si è espressa sulle sue paure più grandi ed è tornata a parlare degli hater.

“Fidanzato? Si tratta di un principe azzurro meraviglioso, in sella ad un cavallo bianco…”

La Marrone, come ormai abitudine di molti vip, ha aperto alle domande dei fan su Instagram Stories. Non si poteva che finire sull’argomento sentimentale, questione sempre cara ai suoi seguaci. “Fidanzato? Si tratta di un principe azzurro meraviglioso, in sella ad un cavallo bianco… – scrive Emma – che non ha l’uscita USB. Quindi non può collegare il navigatore. Si è sicuramente perso un po’ per strada”. La cantante non abbandona la vena simpatica: “Ma prima o poi capirà che il cavallo nel 2019 non è una grande idea! Allora noleggerà una car to go con Tom Tom integrato e arriverà da me. Che nel frattempo sarò diventata vecchia e decrepita. E vissero tutti felici e contenti. The end“. Parafrasando: nonostante i gossip le attribuiscono ora un flirt, ora un altro, Emma è ancora single.

“Ho paura che il mio metabolismo rallenti ancora di più”

Altro argomento toccato durante la chiacchierata social sono stati i timori. “Ho paura del buio, delle malattie, di morire, ho paura degli spazi piccoli, della cattiveria, dell’ignoranza. Ho paura che il mio metabolismo rallenti ancora di più. Ho paura di fallire e di non avere la forza di ricominciare. Ho paura di tante altre cose e ogni giorno mi impegno a combattere tutte queste paranoie”, ha confessato Emma che infine, a proposito di chi le ha domandato come faccia a mantenere la calma con gli hater, ha risposto: “Con eleganza”.