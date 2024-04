Emma Marrone in abiti sexy: critiche feroci sui social

Sabato 20 aprile Emma Marrone si è esibita a La Boum di Milano. Si è mostrata in abiti provocanti e ciò ha fatto scatenare il web. C’è perfino chi dice che è diventata “irriconoscibile“.

La Marrone da poco ha dato vita ad una nuova fase della sua vita. Dopo la morte del padre è stato difficile per lei superare il dolore. Poi è arrivato il disco Souvenir. Un modo per esorcizzare il dolore. A Sanremo la cantante si è esibita con grande grinta, è tornata a divertirsi e a sorridere. Il singolo Apnea sta andando molto bene e in questi giorni Emma si sta esibendo per tutta Italia.

Ma a qualcuno questo suo nuovo spirito non piace. Il 20 aprile si è mostrata in abiti sexy ma più di qualcuno l’ha definita volgare. Durante l’esibizione per sbaglio si sono intraviste anche le mutande e molti si sono scandalizzati per ciò. Il commento più gettonato è stato: “Ma perché sei diventata volgare?“.

L’intenzione di Emma certamente non era quella, anzi lei è solita osare e giocare, ma sembra che c’è qualcuno che non apprezza questo suo lato. Anche Alessandro Rosica ha detto la propria, sostenendo la tesi che l’artista è diventata irriconoscibile. Anzi, ha sottolineato che ciò è causato dalle “brutte conoscenze e amicizie” che ha. Secondo lui presto “farà anche di peggio“.

Emma è semplicemente un’artista che mostra di stare bene con se stessa e non ha paura ad indossare un vestito più corto o più scollato. Ma davanti ad un pubblico di moralisti ciò crea ancora scandalo e la musica passa tutto ad un tratto in secondo piano.

Il desiderio di diventare madre della cantante

Pochi giorni fa, la Marrone è stata intervistata da Le Iene dove ha confessato il suo desiderio di diventare madre. Nonostante lei abbia la possibilità, purtroppo in Italia alle donne single non è consentito rimanere incinte, seguendo l’iter che invece all’estero è legale.

La cantante ha sottolineato quanto questa limitazione neghi alle donne di essere libere e di poter dare alla luce un figlio. Ma i social non hanno apprezzato queste sue dichiarazioni. Subito è stata sommersa di critiche. Centinaia di commenti di persone che la invitavano a fare in modo tradizionale i figli, non rispettando la confessione da lei fatta. Forse nemmeno ascoltandola attentamente.