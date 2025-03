Emma Marrone, il ricordo indelebile: “Sono passati 15 anni”

Era il 2010 quando Emma Marrone si presentò nello studio di Amici per la prima volta. All’epoca aveva poco più che vent’anni con tanti sogni nel cassetto ed è proprio grazie al talent di Maria De Filippi che la sua carriera ebbe inizio. Sono passati quindici anni da allora ed oggi l’artista è una cantante affermata con milioni di fans che la supportano e sostengono. Per festeggiare la ricorrenza, Emma ha condiviso sul web un video emozionante che ha portato indietro nel tempo il pubblico italiano.

15 anni di carriera di Emma Marrone

Quindici anni fa Emma Marrone si preparava a cambiare completamente la sua vita. L’entrata nella scuola di Amici l’ha portata a realizzare il suo sogno più grande: diventare una cantante. Grazie al suo talento e alle sue capacità non solo ha partecipato al talent ma ha anche vinto l’edizione 2010 per poi spiccare il volo verso esperienze che l’hanno resa un’artista unica.

Nel 2012 ha partecipato per la prima volta da solista al Festival di Sanremo con il brano Non è l’inferno con cui ha vinto la kermesse. Già nel 2011 aveva concorso insieme a i Modà con Arriverà, classificandosi al secondo posto. Dopo dieci anni è tornata all’Ariston con Ogni volta è così, ottenendo la sesta posizione.​ Infine, nel 2024 ha partecipato con la canzone Apnea, classificandosi al quattordicesimo posto.

Nonostante le tante vicende che l’hanno messa a dura prova, Emma Marrone non ha mai smesso di fare musica e di emozionare i suoi fans che la ammirano e stimano sia da un punto di vista umano che professionale.

Il video sui social

In occasione dei suoi primi 15 anni di carriera, Emma Marrone ha voluto omaggiare i suoi fans con la pubblicazione di un filmato sui social attraverso cui ha ripercorso i momenti più belli del suo percorso musicale. “Grazie per questi 15 anni insieme – ha scritto – vi amo molto“.

Tanti i messaggi di affetto sotto al post tra cui alcuni commenti da parte di colleghi che fanno il tifo per lei e ne prendono ispirazione.

Il dettaglio nel post

Ciò che in molti hanno notato, però, è il fatto che il suo ex fidanzato e ormai amico Stefano De Martino non abbia lasciato né like né dedica. Un po’ strano dal momento che tra i due sembra essere tornato il sereno. Da giorni, infatti, il gossip non parla d’altro: il conduttore e la cantante sarebbero tornati a frequentarsi e tale voce avrebbe riacceso la speranza tra i fans nostalgici di una delle coppie più belle della televisione.