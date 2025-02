Emma Marrone, il cancro e le foto mai postate prima: “Messa così”

Emma Marrone, in occasione del World Cancer Day (la Giornata mondiale contro il cancro), ha pubblicato tra le sue storie Instagram foto e video mai postati prima relativi alla sua lotta contro il tumore. In particolare, la cantante salentina ha divulgato uno scatto in cui la si vede presumibilmente dopo essere stata operata alle ovaie, che le sono state asportate in nel 2019. Inoltre ha postato un video in cui è impegnata a farsi delle punture all’addome. Un messaggio ‘plastico’ e forte per sensibilizzare sulla prevenzione e per infondere coraggio a chi sta vivendo ciò che lei ha dovuto affrontare.

A corredo del video e della foto, l’artista ha scritto: “Un grande abbraccio a chi sta combattendo contro i mostri. Parlare aiuta, fate prevenzione, fate i controlli sempre. Non mollate mai, anche se è tosta, incredibilmente tosta. Qualche anno fa ero messa così. Ho combattuto, ho vinto. Vi auguro tanta forza e coraggio”. Il messaggio è stato condito con l’hashtag ‘Giornata mondiale contro il cancro’ che viene celebrata ogni 4 febbraio. Trattasi di una iniziativa promossa da UICC – Union for International Cancer Control. L’obbiettivo è sensibilizzare più persone possibili sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della ricerca scientifica nella battaglia alle forme tumorali.

Emma Marrone: le tappe della lotta contro il tumore

Emma Marrone ha raccontato in diverse occasioni il suo percorso clinico. La sua personale lotta contro il cancro alle ovaie è cominciata nel 2009. Fu allora che scoprì, quasi accidentalmente, il ‘mostro’. Aveva accompagnato una sua amica ad una visita ginecologica. L’amica le consigliò di sottoporsi allo stesso esame assicurandole che la professoressa era molto ferrata e competente. Grazie a quella visita scoprì il cancro. “Il dolore più grande è stato vedere i miei genitori che erano completamente distrutti”, ha spiegato Emma in una intervista del passato.

Da allora iniziò a combattere. Per due volte il cancro ribussò alla sua porta. Alla fine, nel 2019, si è sottoposta a un’operazione chirurgica in cui le sono state asportate le ovaie, prendendosi una pausa dalla scena musicale. Oggi Emma sta bene e può dire di aver battuto il ‘mostro’. In questi anni l’artista salentina ha parlato sempre in modo trasparente e diretto sull’esperienza vissuta, venendo assurta da molte persone a emblema di resilienza e tenacia.

Dopo la battaglia al cancro, Emma ha dovuto affrontare un altro periodo difficile nel 2022. A ottobre di quell’anno il padre Rosario è morto, stroncato dalla leucemia. Con il genitore, la cantante aveva un legame viscerale, fatto di profondo affetto e sconfinata stima. A oltre due anni di distanza dalla scomparsa dell’uomo, venuto a mancare a 66 anni, la figlia continua a ricordarlo in svariate occasioni.