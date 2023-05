Concertone 1 maggio, Emma conquista tutti: dedica commovente al padre e medley mozzafiato

Come ogni anno, oggi a Piazza San Giovanni, a Roma, si è svolto il concertone del Primo Maggio, presentato ancora una volta da Ambra Angiolini, affiancata da Biggio, spalla di Fiorello a “Viva Rai 2”. Tanti gli artisti che quest’anno si sono esibiti su quel palco per festeggiare la festa dei lavoratori: da Lazza a Tananai, da Piero Pelù a Mr Rain fino ad arrivare a Levante, Ariete e tanti altri. Ma, c’è un’artista in particolare che sembra aver conquistato completamente la scena: si tratta di Emma Marrone.

La cantante ha da poco rilasciato il suo nuovo singolo, “Mezzo Mondo”, uscito lo scorso 28 aprile ed è definitivamente tornata nel suo habitat naturale: il palcoscenico. Emma si è esibita con un medley dei suoi pezzi più importanti: da “Stupida allegria” a “Cercavo amore”, da “Io sono bella” fino alla canzone con la quale si presentò all’Eurovision Song Contest 2018, “La mia città”. Un’esibizione veramente stratosferica, accompagnata dalla pioggia, che però non è riuscita a fermare la 38enne. Anzi, la performance sotto il diluvio romano è diventata già virale ed è riuscita a stregare veramente tutti.

Il best of Emma Marrone rimarrà negli annali dei concertoni del primo maggio #1M2023 pic.twitter.com/nccf9B6ocv — mari (@amaricord) May 1, 2023

Emma non ha solo cantato in quest’occasione. Difatti, ha voluto approfittare dello spazio datole durante il concertone per fare una dedica speciale alla sua famiglia e suo padre, scomparso lo scorso settembre a causa di una leucemia. La Marrone ha letto una poesia di Virgina Wolf sull’importanza della vita, dal titolo “Resta Viva”. “C’è solo una cosa che non devi sprecare della vita, la vita stessa”, ha recitato prima di salutare mamma Maria, il fratello Francesco e, con lo sguardo rivolto verso l’alto, mandare un bacio al “vecchio lupo”, papà Rosario.

“C’è solo una cosa che non devi sprecare della vita, la vita stessa”. Emma legge “Resta Viva” di Virginia Woolf a #1M2023 pic.twitter.com/1srYvG8smU — davide 🌎 (@indecisissimo) May 1, 2023

Oltre ad aver ricordato l’amato papà, Emma ha preso la palla al balzo anche per lanciare un importante messaggio che le sta molto a cuore. L’ex vincitrice di Amici ha più volte parlato del suo desiderio di diventare mamma e del suo disappunto riguardo il fatto che l’Italia non offri alle donne single la possibilità di poter avere figli anche senza la presenza di un compagno. A tal proposito, ha voluto dire queste parole su un palco così importante come quello del 1 maggio: “La nostra Costituzione dovrebbe prevedere il diritto alla genitorialità in qualsiasi forma“.