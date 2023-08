Emma Marrone, il bikini scuro da urlo: migliaia di commenti

In questi giorni, Emma Marrone si sta godendo dei giorni di relax all’Isola di Cavallo, , fra la Sardegna e la Corsica, in acque francesi. La cantante sta caricando le energie insieme a diversi suoi amici, prima della fine dell’estate e del ritorno alla normalità. A tal proposito, la voce di “Amami” ha condiviso diversi momenti della sua vacanza sul suo profilo Instagram, in modo da tenere aggiornati i suoi numerosissimi fan. Tra foto del paesaggio o del cibo e piacevoli incontri – come quello con il regista Gabriele Muccino, con il quale ha lavorato nella serie ‘A casa tutti bene – ad attirare particolarmente l’attenzione degli utenti sono stati degli scatti condivisi poche ore fa dalla cantautrice.

Oggi, 13 agosto, l’ex volto di Amici ha pubblicato delle foto sfoggiando un costume nero da urlo, con sottofondo il panorama dell’Isola di Cavallo. Il post ha subito ricevuto centinaia di commenti, pieni di elogi e complimenti per la bellezza della cantante, che si è mostrata in tutta la sua travolgente semplicità. In tanti, poi, hanno lodato la sua forza e il suo coraggio nel non farsi abbattere dai giudizi e gli insulti ricevuti, continuando a mostrarsi fieramente. Emma, infatti, è stata recentemente vittima di un ennesimo attacco di bodyshaming.

Un utente di nome Claudia aveva commentato un video di una sua esibizione, scrivendo “Emma tra poco spacca il palco se continua così”. La Marrone non era riuscita a tacere e si era difesa da tale offesa, ribadendo come a persone del genere non dovrebbe essere concesso l’uso dei social. In realtà, è da tempo che Emma deve far fronte a commenti di simile bassezza. Durante la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021, Davide Maggio aveva commentato il suo look, suggerendole di evitare di indossare le calze a rete per via di quelle che definì delle “gambe importanti“. Dunque, l’artista non è certo nuova ad esternazioni fuori luogo e inopportune sul suo fisico.

Nonostante ciò, Emma, giustamente, non ha nessuna intenzione di darla vinta agli haters e continua a sfoggiare con grande orgoglio il suo corpo e la sua bellezza. Per questo, in tantissimi non hanno potuto fare a meno che esternare tutto l’ammirazione che provano nei suoi confronti, riempendo di commenti il suo ultimo post.