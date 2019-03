Emma Marrone, oggi giorno speciale per la cantante: le parole dopo il traguardo

Emma Marrone ricorda un giorno speciale oggi e lo fa scrivendo su Instagram

Oggi è un giorno speciale per Emma Marrone! E come ogni volta che accade da quando è circondata dall’affetto di milioni di fan, anche oggi ha voluto coinvolgerli nel pensiero del giorno. Lo ha fatto scrivendo un bel messaggio su Instagram, che sta ricevendo migliaia di like e commenti. Ma cosa si festeggia oggi? Come mai non è un giorno come tanti altri? Il 16 marzo di nove anni fa usciva il primo album di Emma, Oltre. Per questo è una data impressa e incisa nei suoi ricordi e ogni anno cerca di rendere omaggio a quel giorno in cui, probabilmente, tutto è iniziato.

Emma festeggia i nove anni di Oltre, il suo primo album: il messaggio

Con un post su Instagram pubblicato stamattina, Emma ha condiviso la copertina dell’album e ha scritto: “Nove anni fa usciva il mio primo album #oltre. Nove anni fa iniziava la nostra storia”. Il messaggio poi prosegue con i pensieri della cantante su tutto ciò che è successo da quel momento in poi. “Non avevo idea di cosa sarebbe davvero successo nella mia vita, di cosa sarei stata in grado di fare, di quanto avrei ‘resistito’ in questo ‘mondo’. E invece sono successe delle cose incredibili e chissà quante ancora ne accadranno… Ma le vivremo insieme. Fino all’infinito… Con quell’8 capovolto che mi ha sempre portato fortuna”, queste le sue parole. L’otto capovolto a cui ha fatto riferimento nell’ultima frase è il simbolo dell’infinito, presente sulla copertina di Oltre.

Emma Marrone news, le ultimissime sulla cantante

Le news su Emma Marrone del giorno faranno spuntare un sorriso sul viso dei suoi fan, molti correranno ad ascoltare nuovamente Oltre proprio oggi. Un modo per rendere omaggio ai brani con cui iniziava la storia di Emma e i suoi fan, come ha scritto la cantante nel suo messaggio. Sono queste le parole che i fan vorrebbero sempre leggere sul profilo Instagram di Emma, ma purtroppo a volte la cantante deve tenere testa agli haters e rispondere duramente alle critiche.