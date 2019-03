Emma Marrone: il messaggio speciale per la festa del papà

Emma Marrone ringrazia il padre nel giorno della Festa del Papà

Emma Marrone, come ben sappiamo, è molto legata alla famiglia e in modo speciale al papà Rosario da cui ha ereditato l’amore per la musica. Nonostante il grande successo ottenuto, tutt’oggi la cantante salentina collabora con il padre, che ogni volta che può la segue in giro per il mondo con i suoi tour. Così, nel giorno della Festa del Papà, Real Brown non ha di certo dimenticato di fare gli auguri al suo babbo e ha scritto un messaggio su Instagram che ha emozionato molti suoi follower. Poche parole, un semplice ringraziamento, che però racchiudono e testimoniano il grande affetto e la gratitudine che, da figlia, Emma prova nei confronti del papà.

Il messaggio speciale di Emma Marrone per il papà Rosario

Se Emma Marrone, che ha ricevuto un regalo inaspettato dopo uno dei suoi ultimi concerti, oggi è diventata una delle cantanti più famose d’Italia è anche grazie al padre Rosario Marrone che l’ha sempre sostenuta nella sua carriera fra alti e bassi. Prima di approdare ad Amici di Maria De Filippi, infatti, la cantante ha calcato i primi palcoscenici grazie proprio al papà musicista. Prima con i Karadreon e poi con gli H2O, di cui era il chitarrista. “Grazie papà”, solo questo ha scritto sotto lo scatto postato. Tanto è bastato ai suoi fan per lasciare innumerevoli commenti pieni di affetto, come questo utente che ha scritto: “Dietro una grande donna c’è sempre un grande papà… grande Emma! Un abbraccio”. (Continua dopo la foto)

Emma Marrone e la dedica del padre: “Grazie amore mio”

Nella foto condivisa in questo giorno particolare, Emma Marrone si trova sul palco insieme al papà che ha anche taggato nel post. Ma se l’interprete di Mi parli piano è grata al padre per tutto quello che ha fatto per lei, anche lui è grato a lei per quello che le regala. Poco più di due mesi fa hanno suonato insieme nella loro Puglia e, sempre via Instragram, papà Rosario le ha rivolto una bellissima dedica. Ecco cosa scriveva: “Essere Qui BOOM Bari.da piccola ti ho accompagnata sempre su quel bellissimo posto, il PALCO, che è la tua casa artistica e ci fai sognare in ogni brano che Tu canti. Grazie Amore mio”.