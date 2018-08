Emma Marrone: la felicità, il tour, il rischio e le foto con i fan dopo la polemica

Emma Marrone risponde alle domande dei fan: cos’è la felicità per la cantante

Le domande delle Instagram stories stanno coinvolgendo sia le persone comuni che i personaggi del mondo dello spettacolo. Anche la cantante Emma Marrone si è lasciata andare alle domande dei suoi fan. Vediamo alcune sue risposte. Sono sicuramente molte le domande poste alla salentina, che spiega prima di tutto che il prossimo tour sarà diverso rispetto al precedente. “Cos’è secondo te la felicità?” ha chiesto un fan. “Essere se stessi. Combattere per qualcosa. Avere un sogno. I baci di papà. Il profumo di mamma. Mio fratello. Le polpette. La musica. Il mio cane. Le persone che cantano le mie canzoni. Il palco. Il sorriso della persona che ami. La pioggia all’improvviso. Le patatine fritte. I miei amici. Svegliarsi la mattina. Il caffè. E tante altre cose” ha risposto Emma.

Emma Marrone: “Quanto fa bene rischiare?”

Altra domanda posta alla cantante. “A volte fa benissimo. Io rischio sempre. Mi fa sentire viva. Non mi piace adeguarmi o accontentarmi. Si vive una volta sola. Non voglio lasciare niente di intentato per paura di fallire o di non essere capita. Rischiare significa crescere davvero e vivere davvero fino in fondo” risponde Emma Marrone. La cantante afferma anche di essere assolutamente soddisfatta di quello che sta facendo in questo periodo.

Emma Marrone parla dell’incontro con i fan dopo la polemica

“Cosa provi quando ti fermano per una foto?“ chiedono ancora i sostenitori di Emma Marrone. “Mi fa molto piacere e le faccio super volentieri. Soprattutto quando mi viene chiesta con educazione e non come se fossi una cosa“ risponde la cantante dopo la polemica dei giorni scorsi.