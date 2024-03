Emma Marrone e Tedua vicini ad una festa: il video che li inchioda

Lo scorso venerdì, 15 marzo, è uscito il nuovo album di Tony Effe, intitolato “Icon”. In occasione dell’uscita del suo secondo disco da solista, il membro della Dark Polo Gang ha organizzato una festa esclusiva piena di ospiti dal mondo della musica e dello spettacolo. In un noto locale di Milano, si sono riuniti artisti come Lazza, Rose Villain, Emma Marrone, Fedez, Federico Rossi, Tedua e molti altri. Allo stesso tempo, non sono mancati influencer e volti della televisione come Andrea Damante, Cristiano Iovino e Ignazio Moser. Insomma, un vero e proprio tripudio di vip in un party in cui sarebbe accaduto veramente di tutto.

Emma Marrone e Tedua di nuovo insieme: cos’è successo

Lo scorso venerdì non sono usciti molti video della festa, se non qualche storia pubblicata da Fedez e pochi altri. Poche ore fa, su Vanity Fair sono state pubblicate diverse foto ufficiali dell’evento e su TikTok si è diffuso un video che ritrae vicini due noti cantanti. Di chi stiamo parlando? Di Emma Marrone e Tedua. Nella clip in questione, si può vedere l’ex allieva di Amici che sembrerebbe abbracciare il rapper da dietro. Difatti, la Marrone si trova proprio dietro Tedua mentre è intenta a parlare con un altro ragazzo, tuttavia è stato inevitabile notare la sua mano che avvolgeva il cantante.

Il video è diventato immediatamente virale su TikTok e la “coppia” ha già tantissimi fan che tifano per loro. Il tutto è nato lo scorso Sanremo quando, durante un’intervista a Fanpage, Emma ha dichiarato di essere rimasta colpita dall’incontro con Tedua, ammettendo di trovarlo molto attraente. Da lì, i due sono poi stati visti insieme in altre occasioni, come la festa dopo la finale del Festival della Canzone Italiana. E, secondo alcune voci, i cantanti avrebbero poi terminato la serata insieme in una delle loro camere d’hotel.

Intervistata a Radio 105, la Marrone aveva poi negato il flirt, non perdendo però occasione per fare velate insinuazioni e, di conseguenza, non spegnendo del tutto il rumor. A distanza di giorni, ecco che i due sono riapparsi insieme alla festa di Tony Effe e, casualmente, ancora una volta sono stati molto vicini. Insomma, cosa starà succedendo tra Emma e Tedua? Chissà…