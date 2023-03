Emma Marrone ha trascorso alcuni giorni di relax in montagna con degli amici. Ieri 3 marzo ha pubblicato un post su Instagram in cui diceva di aver fatto la sua prima discesa in slittino proprio durante questo viaggio. Dopodiché, però, la cantante non ha più aggiornato i suoi seguaci su come fosse andata questa nuova esperienza. Per questo, i più curiosi le hanno chiesto di mostrare il video e di raccontare come fosse andata. La Marrone, allora, ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan con delle storie sul social network, in cui ha spiegato che, in realtà, non esiste nessun video e ha raccontato dettagliatamente il divertente episodio. Cosa è successo?

Emma ha raccontato di essere stata su una montagna molto alta con i suoi amici e di non aver capito nulla a causa dell’altitudine e della neve, come si poteva vedere dalla foto del suo post su Instagram. In seguito, hanno preso una motoslitta per salire in cima alla montagna, dove un istruttore ha spiegato loro come scendere con lo slittino. Andando avanti con il racconto, ha spiegato di aver rischiato di farsi davvero male: “Ho iniziato a mettere il piede a destra, sinistra ma avevo capito che era molto pericoloso quindi ho tirato su i piedi e ho tirato giù dritta fino alla montagna, sfiorando molte volte l’orlo del precipizio”. Dopo aver raggiunto la base, ha aspettato i suoi amici per 20 minuti ed ha ringraziato “la vita per essermi salvata da questa cosa che non so se rifarò mai più”.

Insomma, per questo non esiste nessun video che ritrae questa sua prima esperienza sulla neve. Infine, la 38enne ha detto scherzosamente di essere molto più pratica nell’uso del taglierino e nell’apertura del vino fuori dalla baita rispetto agli sport invernali, in cui non è decisamente esperta. Nonostante ciò, si è divertita molto ed è contenta di aver passato del tempo insieme ai suoi amici. “Ora mi sto prendendo cura della mia sciatica”, ha concluso spassosamente.

Emma Marrone vincitrice di un premio internazionale

Emma Marrone, oltre ad essere una nota cantante, negli ultimi anni ha anche iniziato a vestire i panni di attrice. Dopo aver lavorato con Gabriele Muccino, alcuni mesi fa è stata protagonista del film “Il Ritorno”, di Stefano Chiantini. Ebbene, proprio per questo lavoro, Emma ha ricevuto “Best Performance Award” ai “Filming Italy Los Angeles“. Inoltre, la cantautrice salentina è anche candidata ai “David di Donatello”, sempre per lo stesso ruolo. Insomma, la carriera da attrice della Marrone sembra star spiccando il volo.