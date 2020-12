Emma Marrone e De Martino, ma quale storia clandestina: la verità

Nell’ultimo periodo, per l’ennesima volta, il gossip ha mormorato di un ritorno di fiamma: in realtà la situazione è ben differente

Ci risiamo: “Ritorno di fiamma tra Emma Marrone e Stefano De Martino“. Questi alcuni titoli che sono campeggiati su vari siti web di recente. Ormai, a cadenza mensile più o meno, c’è chi afferma e scrive che il danzatore campano e la cantante salentina, che vissero una love story quando entrambi erano allievi di Amici di Maria De Filippi, potrebbero presto tornare insieme. Ma cosa c’è di vero? Con ogni probabilità nulla; è un po’ come il caso delle venti o forse più gravidanze ‘urlate’ di Michelle Hunziker oppure come le fake news macabre e insensate della presunta morte di Pippo Baudo (l’ultima qualche giorno fa, smentita direttamente dal conduttore che ha fatto sapere di stare benone).

Dunque? Da dove escono questi spifferi su Emma e Stefano? Gli ultimi si sono fatti strada semplicemente perché De Martino, sotto al post della Marrone in cui lei ha detto addio al suo amato cane, ha piazzato un cuore spezzato (evidentemente riferito al lutto relativo all’animale e non certo per una inverosimile tresca clandestina con l’artista pugliese). Da qui qualcuno ha scelto di ricamare su un ritorno di fiamma.

Ma c’è dell’altro: Amedeo Venza, gossipparo attivo su Instagram, ha persino dichiarato che l’ex marito di Belen e la cantante si vedrebbero e sentirebbero di tanto in tanto, in maniera amichevole. Il fatto è tutto da confermare e non è per nulla certo che gli incontri ci siano realmente stati. Più probabile che i due magari si siano incrociati da qualche parte casualmente ed essendo due persone educate e a modo si siano salutati, magari scambiando qualche parola.

Alla luce di ciò è evidente che la situazione è ben diversa rispetto a un urlato “ritorno di fiamma”. Capitolo chiuso? Assolutamente no: c’è da scommettere che tra qualche settimana, al prossimo like social piazzato da Stefano a Emma o viceversa, qualcuno se ne uscirà fuori e griderà per l’ennesima volta che l’ex coppia ha riallacciato e si vede in gran segreto. E pazienza se sia il napoletano sia la pugliese si affretteranno a smentire l’ennesima bufala. Il ‘circo mediatico’ non dorme mai!