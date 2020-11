Stefano De Martino, la bio su Instagram è epica: c’entrano Belen e Emma

Il ballerino ha deciso di spiazzare tutti i suoi follower, e non solo, scrivendo una biografia decisamente inaspettata: non si può di certo dire che gli manchi l’ironia!

Stefano De Martino si è reso protagonista della notizia del giorno. Suo malgrado o meno, in queste ore tutti stanno parlando di lui dopo aver letto la biografia su Instagram. Il ballerino, diventato conduttore televisivo negli ultimi anni, si è sempre mostrato ironico e divertente in televisione. Lo ha dimostrato anche in un programma non facile da condurre come Stasera tutto è possibile, dove la simpatia di Stefano è venuta fuori. E lo stesso è successo anche oggi.

De Martino ha deciso di rinnovare il suo profilo Instagram scrivendo una nuova bio. Ha scritto la sua provenienza, il suo anno di nascita, qualcosa sulla sua carriera televisiva e qualcosa sulla sua vita privata. A stupire i fan e non solo è l’ironia che ha usato per scrivere tutto questo! Una bio caratterizzata da dei paragoni decisamente sorprendenti. Ma cosa avrà scritto? Ecco la bio di De Martino su Instagram:

“Napoletano, classe 89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex”.

Non ha fatto i nomi delle sue ex di cui sarebbe meno famoso, ma è ovvio che si riferisca a Emma Marrone e Belen Rodriguez. O almeno anche a loro. Non ci sono altre ex così famose da rendere veritiero questo paragone, oltre al fatto che Stefano non ha ufficializzato molte altre relazioni. È altrettanto certo che si sia riferito anche di Emma e Belen, che sono due sue ex e sono più famose di lui. Per certi versi.

La popolarità di Stefano De Martino è ormai fuori discussione, comunque. Ha cominciato come ballerino ad Amici di Maria De Filippi, partecipando prima come concorrente e poi come ballerino professionista. Proprio Maria è stata la prima a dargli la possibilità di mostrarsi sotto altre vesti, affidando a lui, insieme a Marcello Sacchetta, la conduzione del daytime di Amici. E poi c’è stata l’esperienza come inviato all’Isola dei famosi fino alle conduzioni in Rai di Made in Sud e Stasera tutto è possibile.

Ovviamente Stefano ha ironizzato, magari anche lanciando qualche frecciatina qua e là dopo dei gossip saltati fuori negli anni scorsi. Non sono mancate persone che hanno pensato che Stefano fosse solo il marito di Belen. A oggi però questi pettegolezzi sono superati e lui ha dimostrato il contrario.