Emma Marrone a Domenica In svela come sta oggi dopo la malattia

Intervista di Emma Marrone a Domenica In: la cantante parla dopo la malattia

Emma Marrone di nuovo a Domenica In. Già ospite lo scorso anno, la cantante è tornata nel salotto di Mara Venier per presentare alcuni brani del suo ultimo album: Fortuna. Un lavoro a cui la Brown tiene molto e per il quale ha combattuto parecchio nonostante la recente malattia. Una malattia che la salentina è riuscita a sconfiggere ma che, inevitabilmente, l’ha molto segnata. Oggi la pupilla di Maria De Filippi si sente diversa, sicuramente più forte e determinata. Più che mai vogliosa di godersi questa vita, senza pensare alle critiche, alle cattiverie degli altri e ai colpi bassi degli invidiosi.

Oggi Emma Marrone si sente più serena e felice

“Sto bene. Sono molto serena, mi feriscono meno le cose. Non mi interessa più fare le cose che non mi vanno di fare. Sono diventata più egoista, ma in senso positivo”, ha dichiarato Emma Marrone a Mara Venier, che le ha fatto numerosi complimenti per il suo nuovo look. E per la luce negli occhi, tanto che zia Mara ha osservato: “Ti vedo più bella, stai davvero meglio”.

Emma Marrone si prepara ad un nuovo tour in Italia

“Sono così, un po’ stupida, un po’ allegra, ma sempre con un contorno di malinconia”, ha detto Emma Marrone a proposito della sua ultima canzone, Stupida allegria. La 32enne si fermerà per le festività natalizie – che trascorrerà rigorosamente in famiglia – prima di preparare il nuovo tour che nel 2020 la porterà in giro per l’Italia.