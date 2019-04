Emma Marrone senza freni: la dedica a se stessa, periodo di riflessione

Emma Marrone, la cantante ha passato le vacanze di Pasqua negli Stati Uniti. In una foto si scorge anche Elisabetta Canalis

Emma Marrone ha trascorso le vacanze di Pasqua negli Stati Uniti. Sono parecchie settimane che Emma si trova oltre oceano, ma cosa ci fa proprio in California? Già una foto postata ad inizio mese aveva mandato in delirio i suoi fan. Ha pubblicato sui social, infatti, un’immagine insieme a Tiziano Ferro, che ci siano una collaborazione in vista? Questo è quello che molti si sono chiesti. Ovviamente non ne abbiamo conferme di questa eventualità, probabile solo che Ferro e Emma si siano incontrati per caso, in quando il cantante di Latina vive ora proprio a Los Angeles. L’avventura della Marrone in America però non si arresta ancora, ha trascorso il giorno di Pasqua proprio nella città degli Angeli insieme ad alcuni amici e all’ex velina Elisabetta Canalis, che come sappiamo, vive negli Stati Uniti dopo il matrimonio con Brian Perri, e dal quale ha avuto una bellissima bambina, Skyler Eva.

Emma Marrone senza freni negli Stati Uniti: la dedica d’amore a se stessa

Una vera e propria dedica d’amore a se stessa quella che Emma Marrone ha postato attraverso le sue Instagram stories. Mentre si concede una lunghissima vacanza negli Stati Uniti e si vocifera il suo arrivo a X Factor in qualità dell’unico giudice donna, Emma si lascia andare, senza freni, ad una interessante riflessione sulla sua vita. Che Emma stia meditando un periodo di riflessione? Queste le sue parole: “Allontanarsi dalle proprie certezze per un lungo periodo è faticoso. Rischi di dover fare i conti con te stesso. Guardi in faccia la paura e non puoi correre tra le braccia di nessuno. Perché non c’è nessuno ci sei solo tu“, queste le parole di riflessione di Emma. Cosa sta succedendo alla sua vita? Il post potrebbe far preoccupare i fan, ma sappiamo quanto la Marrone sia introspettiva e utilizzi anche i momenti negativi per sfornare canzoni bellissime e hit senza tempo.

Emma Marrone in riflessione? Le sue parole

“Poi impari a bastare a te stesso. Impari a non scoraggiarti e a spostare i tuoi limiti […] Impari a fidarti di te stesso e del tuo istinto. E al diavolo, le finte pacche sulla spalla. Qui l’orizzonte è lontanissimo. Io sono lontanissima ma più vicina a me stessa“. Parole forti quelle che Emma Marrone lascia su Instagram. Cosa sta succedendo alla cantante? Si tratta di un periodo di stanchezza e dunque sta ritrovando la forza in se stessa e per se stessa? O le parole scritte sono di una nuova canzone? Ovviamente non abbiamo molte notizie al riguardo ma solo indizi. Intanto, dice di “essersi persa“. Proprio di questo ha bisogno? L’enigma continua.