Emma Marrone, De Martino ricambia le cortesie: teneri botta e risposta

Emma Marrone, Stefano De Martino ricambia le cortesie: teneri botta e risposta tra i due ex fidanzati

Che succede tra Stefano De Martino ed Emma Marrone? Sull’ex chiacchieratissima coppia si è sentito e si continua a sentirsi un po’ di tutto. Addirittura qualcuno nelle ultime ore ha titolato con ‘ritorno di fiamma’ e altri azzardi. Motivo? Emma ha preso l’abitudine di piazzare like social alle foto del danzatore. Ma un like non fa primavera e pensare che la cantante salentina e l’ex marito di Belen possano ricucire il rapporto d’amore sembra fantascienza. Tuttavia le ruggini del passato sono superate e nelle scorse ore anche Stefano si è ‘sciolto’ un po’ di più. Se infatti fino ad ora era stata soltanto la Marrone a sparpagliare ‘like tattici’ (etichetta cognata dai fan di Emma), stavolta, udite udite, è stato De Martino a farsi vivo…

De Martino e la cantante salentina ci prendono gusto: i gesti reciproci

Un like di qua e un like di là, teneri botta e risposta social. Pare proprio che i due ci abbiano preso gusto a scambiarsi cortesie. Pochi giorni fa Stefano era in vena di meditazioni profonde e su Instagram, a commento di una foto che mostrava un panorama montano sull’orlo di un tramonto, scriveva: “In ogni luogo c’è un qualcosa di magico. Quando non riesci a trovarlo, devi guardare meglio”. Il post ha stimolato Emma che gli ha messo un bel ‘Mi piace’. Nelle scorse ore invece si è verificato il contrario. La Marrone ha postato il suo ‘amico’ a quattro zampe Gaetano, ed è stato l’ex marito di Belen a piazzare il ‘like tattico’. Dolci gesti reciproci…

Stefano ed Emma: sperare non costa nulla. Nemmeno sognare ha un prezzo. La realtà però, a volte, è meno zuccherosa della fantasia

Le ruggini del passato sono ormai archiviate. Emma e Stefano pare che siano ormai tornati in buoni rapporti. Buoni rapporti che spesso, qualche fan fantascientifico, scusate il gioco di parole, tende a estremizzare, immaginando il Grande ritorno con tanto di G maiuscola. Certo sperare non costa nulla. Nemmeno sognare ha un prezzo. La realtà però, a volte, è meno zuccherosa della fantasia.