Emma Marrone ha avuto un crollo emotivo e psicologico dopo la morte dell’amato padre Rosario; crollo che tuttora non sembra essersi arrestato. Lei stessa lo ha lasciato intendere attraverso una Story Instagram fiume postata nelle scorse ore. l’artista è arrivata persino a descrive una sorta di ‘apatia’ da palcoscenico che l’ha colpita dopo il decesso del genitore. Quel palco che l’ha fatta diventare la star della musica italiana che è oggi, quel palco che l’ha fatta emozionare a non finire, quel palco che le ha regalato sogni, amore e popolarità, oggi non le fa “sentire più niente”. La sofferenza dettata dal lutto è una morsa dalla quale non riesce a sottrarsi, è un dolore che la permea fino in fondo all’anima. Questa la riflessione, zeppa di tribolazioni interiori, che Emma ha messo nero su bianco nella nella tarda serata di sabato 10 dicembre.

“Prima di salire sul palco e subito dopo, appena scendevo dopo il palco, io ti telefonavo. “Chicca mia, amore di papà, come è andata? Tutto bene?”. Adesso io ti chiamo, ma tu non mi rispondi. Io su quel palco però ci salgo lo stesso, ma non è più lo stesso. Niente è più come prima senza di te. Mi trascino nelle cose, le gambe sono stanche, come l’anima, trema tutto, anche la voce trema perché vorrei urlare il tuo nome che va giù nella gola insieme alle lacrime. Eri la mia ancora e il mio porto sicuro. La misura giusta di tutte le cose. Eri semplicemente papà e io la figlia del suo papà. Che fatica essere me senza di te, che fatica ricominciare da capo senza il capitano. La nave adesso è sola nelle mie mani ma ricordo perfettamente la rosa dei venti che ti eri tatuato sul braccio. So dove punta il Nord. E se il motore non parte ho le braccia forti per remare. Eravamo Due di due, come nel romanzo di Andrea De Carlo. Ora non so cosa ca**o sono papà. La verità è questa, canto per istinto, per sopravvivere. Canto solo per te. Perché adesso io non sento niente. Niente papà. Sento solo te”.

La cantante, soltanto pochi giorni fa, aveva scritto un altro messaggio pieno di sofferenza, sempre tramite i suoi profili social. Anche in quel frangente ha sottolineato quanto stia soffrendo per la perdita del papà. Rosario è venuto a mancare lo scorso settembre, stroncato da una leucemia. Emma aveva con il genitore un legame molto forte e intenso, avendolo sempre considerato la sua colonna e il suo rifugio.

Emma Marrone e le confidenze intime: l’amore per ora può attendere

Nelle scorse ore l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi, cercando di svagarsi un po’, ha aperto il box delle domande Instagram, rispondendo ad alcuni fan. Particolarmente curiosa la rivelazione intima che ha snocciolato. In particolare l’artista ha spiegato che l’ultima volta che ha fatto l’amore è stato un anno fa. Non è dato sapere con chi (immediatamente la notizia è diventata virale e i più curiosi hanno iniziato ad avanzare varie ipotesi). Da tempo la cantante è single. In diverse interviste ha raccontato di essere esigente e di non volersi immergere in storie che non hanno alcun potenziale per un progetto futuro d’amore. Al momento il suo cuore è libero.