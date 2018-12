Emma Marrone serata in allegria: con lei c’è anche Checco Zalone (VIDEO)

Emma Marrone, venerdì sera in allegria: alla compagnia si unisce anche Checco Zalone

Un venerdì all’insegna dell’allegria quello di ieri per Emma Marrone che, tramite i social, ha raccontato con video e immagini la serata trascorsa con gli amici. Alla compagnia della cantante, come si vede dalle stories pubblicate su Instagram, si è unito anche Checco Zalone, celebre comico di origini pugliese e – a quanto pare – amico dell’ex allieva di Amici. Emma e Checco hanno prima cantato insieme al pianoforte, intrattenendo il resto della combriccola, e poi sono rientrati insieme in macchina. Nel condividere il tragitto verso casa la Marrone ha riso e scherzato con il comico che, ovviamente, ha retto benissimo il gioco.

Emma Marrone canta e ride insieme a Checcho Zalone: il video della serata

Musica, parodie e battute che hanno lasciato spazio solo a tanti sorrisi, così è stata ieri la serata di Emma Marrone e Checco Zalone. Una coppia decisamente insolita la loro ma che, per carisma e simpatia, tanto piace (e sempre piaciuta) ai fan. Quando due personaggi tanto amati dal pubblico italiano si uniscono, seppur per una serata in compagnia di amici, riescono sempre ad attirare l’attenzione e strappare una risata. Emma, fino ad ora, ha sempre collaborato con tanti artisti. E a giudicare dalla performance ben riuscita con Zalone, oggi, forse non sarebbe una cattiva idea lavorare al prossimo duetto (magari comico) con lui.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Dic 1, 2018 at 3:15 PST

Emma Marrone a Verissimo: “Vorrei essere amata per quella che sono”

In una recente intervista rilascia a Silvia Toffanin, Emma Marrone (in merito alla sua vita privata) a Verissimo aveva dichiarato: “Se dovesse arrivare un uomo meraviglioso sono qui che lo aspetto, ma preferirei stare da sola che stare con chiunque. Non ho bisogno di un uomo che mi completi o sostenga, vorrei semplicemente essere amata per quella che sono”.