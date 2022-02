Emma Marrone, caso body shaming: la furia di Muccino, che interviene

Le polemiche sul caso body shaming contro Emma Marrone sono ancora abbastanza attive sui social. Il tutto ha preso inizio da un’espressione di Davide Maggio, che durante una diretta ha esplicitamente rivelato il suo disappunto sulle calze a rete indossate dalla cantante al Festival di Sanremo 2022. Il giornalista ritiene che le sue ‘gambe importanti’ non dovrebbero portare questo genere di calze. Di fronte a questa forte affermazione, si è scatenata una bufera sul web ed Emma non se n’è stata certamente in silenzio.

Lei stessa ha difeso la sua persona e accusa il giornalista di aver fatto del body shaming. Ed ecco che tutti i suoi fan si schierano, chiaramente, dalla sua parte e lanciano pesanti accuse a Davide Maggio. Ora a intervenire ci pensa Gabriele Muccino. Attraverso il suo account ufficiale di Twitter, il regista esprime tutto il suo disappunto sulla dichiarazione del giornalista e difende pubblicamente Emma. Si conoscono bene, in quanto hanno lavorato insieme al film A casa tutti bene e di fronte alla delusione della cantante, il famoso regista decide di esporsi.

“Ma chi sono questi uomini che si esprimono così?! Io sono uomo ma non riesco nemmeno a comprendere l’espressione. Dico sul serio. Con quale sguardo osservano il mondo?! Cosa vedono che io non vedo?! Sono piccoli uomini, Emma. Piccoli uomini parlanti”

Così, Muccino difende Emma Marrone dopo quanto accaduto con Davide Maggio. Le polemiche non si placano e sui social continua a essere in tendenza la questione. Ovviamente, il pubblico si schiera dalla parte della cantante, che si è posizionata nella sesta posizione della classifica finale di Sanremo 2022. Non appena ha saputo della dichiarazione del giornalista, è andata su tutte le furie.

Ha consigliato a tutte le ragazze di evitare di tenere in considerazione determinati commenti. “Il vostro corpo è perfetto così com’è”, ha affermato Emma. “Se hai una gamba importante eviti di mettere le calze a rete”, questo il commento del giornalista che ha creato scalpore sul web. La Marrone è convinta che tutto questo sia stato “molto imbarazzante”.

Ha fatto presente che, purtroppo, di fronte a commenti del genere non tutti possono reagire con ironia. Non è tardata ad arrivare la risposta del diretto interessato alle parole della cantante. Sempre usando i social network, Davide Maggio ha addirittura attaccato Emma: “Vergognati”. A detta sua, la Marrone avrebbe aizzato i suoi fan generando una bufera “ben più pesante di un commento estetico”.

E non ha concluso così il suo commento. Il giornalista ha proseguito dicendosi sicuro del fatto che questa situazione sia stata presa da Emma come un’occasione per “salire dal fondo della classifica”. I fan non credono affatto che lei abbia bisogno di farsi pubblicità attraverso delle polemiche.