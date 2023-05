Emma Marrone cade a Le Iene: ad aiutarla c’è Belen (video)

Le Iene ha deciso di chiudere l’edizione con il botto, invitando come ospite della sua ultima puntata Emma Marrone. La cantante e la conduttrice dello show di Italia 1, Belen Rodriguez, hanno fatto letteralmente impazzire il web pubblicando degli scatti insieme negli studi del programma. Considerando il passato che li accomuna, l’incontro non poteva certamente passare inosservato. Ma, quello era solo un antipasto. La puntata, infatti, si è aperta con un’esibizione della Marrone che è stata altrettanto memorabile.

Emma Marrone ha fatto il suo ingresso a Le Iene cantando il suo singolo “Mezzo mondo”. Vicino a lei, i conduttori del programma: il trio di comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba e, ovviamente, Belen Rodriguez. Tra un ballo e l’altro, però, qualcosa è andato storto. La cantante salentina, infatti, indossava dei tacchi decisamente troppo alti, che l’hanno portata a cadere per ben due volte durante la performance. A ‘salvarla’, è stata proprio Belen, che, tra le risate, l’ha aiutata a rialzarsi. Quando Emma, poco dopo, è caduta per la seconda volta, l’argentina ha continuato a ridere a crepapelle e le due si sono abbracciate.

Il destino vuole che lo stesso ‘incidente’ è accaduto a Belen proprio la settimana scorsa. La conduttrice, mentre faceva il suo ingresso in studio, è scivolata e caduta sul pavimento. Anche lì, tra mille risate, i suoi colleghi l’hanno aiutata a rialzarsi. Per questo, una volta finita l’esibizione, ha subito commentato in questo modo, citando proprio il suo ‘scivolone‘: “Emma ci ha regalato due stupende cadute. Visto che sono caduta io la puntata scorsa, mi sembra giusto. L’hai fatto per farmi sentire meglio”. “Noi, però, sappiamo cadere molto bene e ci sappiamo anche rialzare molto bene”, ha risposto Emma, ribadendo lo stesso pensiero poco dopo sul suo profilo con un tweet.

L'importante é cadere con classe..per poi rialzarsi????❤️#leiene — Emma Marrone ???? (@MarroneEmma) May 23, 2023

Dopodiché, nel corso della serata, Emma è riapparsa più volte in studio. Ad un certo punto, ha anche cantato la sua celebre canzone “Amami“, mentre si teneva per mano con Belen. La complicità mostrata dalle due è stata particolarmente apprezzata dagli utenti sui social, che hanno amato vederle insieme ridendo e scherzando. Insomma, non c’è dubbio che Emma e Belen si stimino molto e che abbiano completamente messo da parte qualsiasi dissapore passato.