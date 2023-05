Belen e Emma Marrone insieme: “Foto dell’anno”, reazioni e gossip

Emma e Belen si sono rincontrate in occasione dell’ultima puntata de le Iene: le foto che hanno mandato in tilt il web

Un post Instagram di Emma Marrone ha letteralmente mandato in tilt il web. Il motivo? La cantante ha pubblicato poco fa due foto dove è abbracciata con una sua vecchia “nemica”: Belen Rodriguez. L’artista salentina, infatti, sarà ospite dell’ultima puntata de Le Iene per presentare il suo nuovo singolo “Mezzo Mondo” e, per l’occasione, le due donne si sono ritrovate insieme dopo tanto tempo. “Ti sblocco un ricordo“, ha scritto la Marrone, facendo un ironico riferimento al famoso scandalo che coinvolse lei, Belen e Stefano De Martino ben 11 anni fa. “Ci vediamo stasera su Italia 1 alle 21.15 per l’ultima puntata de Le Iene, insieme alla super Belen Rodriguez”, ha poi aggiunto.

Prevedibilmente, alla vista di tali foto, il mondo del web è letteralmente esploso, riempendo il post di migliaia di like e commenti. Addirittura un utente l’ha definita “la foto dell’anno“. Gli anni passano ma tutti continuano a ricordare lo scandaloso “triangolo amoroso” tra Emma, Belen e Stefano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Era il 2012 e la Marrone era fidanzata da circa due anni con l’ex ballerino, mentre Belen era ancora impegnata con Fabrizio Corona. Tutti e tre si ritrovarono a lavorare ad Amici: Emma come partecipante di “Amici Big” e l’argentina e Stefano come ballerini. Questione di poche settimane e iniziò a diffondersi un rumor: De Martino ha tradito Emma e si sta frequentando con Belen. Dopodiché, il resto è storia.

Insomma, tra i rumors incombenti di una nuova crisi tra Belen e Stefano, questi scatti ci hanno riportato un po’ a quelle che sono le origini per la famosa coppia. Ad ogni modo, non è la prima volta, in realtà, che Emma e Belen si rincontrano. Diversi anni fa, infatti, la cantante salentina fu ospite alla trasmissione di Canale 5 “Tu si que vales“, dove la Rodriguez è una delle conduttrici. Le due erano state molto professionali, condividendo momenti divertenti e abbracci. Inoltre, non è un segreto la buona relazione che lega la Marrone e Stefano De Martino. I due hanno lavorato per anni insieme ad Amici e sono soliti scambiarsi anche like e commenti sui social.

Emma e Belen insieme: i fan ricordano l’esibizione cult ad Amici

Andando a vedere le citazioni al post pubblicato da Emma, è inevitabile notare come molti utenti abbiano commentato le foto con delle frasi tratte dalla canzone “Bella senz’anima” di Riccardo Cocciante. Perché proprio questo brano? Ebbene, nonostante siano passati più di dieci anni, il pubblico non ha dimenticato l’esibizione cult della Marrone ad Amici, fatta proprio durante il famoso scandalo. Poco dopo aver scoperto il tradimento del suo fidanzato con la showgirl argentina, la cantante decise di fare la sua propria “conferenza stampa” dedicandogli il famoso pezzo di Cocciante, rendendosi protagonista di una performance che è entrata nella storia della televisione.