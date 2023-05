Belen e Stefano “sono in crisi”: l’ora più buia, cosa sta succedendo

Nuova separazione in vista per la coppia formata da Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Spuntano le prime indiscrezioni

Ancora aria di crisi per Stefano De Martino e Belen Rodriguez. A parlare per primo della bufera che per l’ennesima volta pare stia coinvolgendo la coppia è stato l’esperto di gossip Amedeo Venza e successivamente anche sul profilo di Deianira Marzano è comparsa una story dedicata alla vicenda. Che i due si stiano per separare nuovamente? Solo il tempo potrà chiarire ogni dubbio. Per ora sappiamo solo che nell’intervista che Stefano ha rilasciato ieri alla Gazzetta dello Sport non ha fatto alcun riferimento a una presunta crisi e ha parlato di Belen con naturalezza.

Le voci di una nuova crisi

Quella di Stefano De Martino e Belen Rodriguez è senza dubbio la coppia che più di tutte negli anni è stata capace di far sognare i fan, una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. I due attualmente sono sposati, anche se si sono già separati due volte, e hanno un figlio, Santiago. Come un fulmine a ciel sereno però, questa mattina è comparsa una story sul profilo Instagram di Amedeo Venza che recita le seguenti parole: “C’è di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen. L’ennesima crisi. Mi dispiace perché loro due sono veramente una forza della natura insieme!”

Non è la prima volta che si parla di crisi tra i due e ad alimentare il gossip ci ha pensato Belen che negli scorsi giorni aveva postato sul suo profilo Instagram una foto nella quale appariva da sola al ristorante. E non è stata l’unica volta in cui la showgirl argentina è apparsa sola sui social. Inizialmente i fan avevano pensato a qualcosa di assolutamente normale dati i numerosi impegni lavorativi di entrambi. O molto semplicemente, date le esperienze passate, in molti hanno avanzato l’ipotesi che i due preferiscano vivere la loro relazione lontano dai riflettori. Questa volta infatti Stefano e Belen ci sono andati con i piedi di piombo pubblicando poche foto di coppia e rilasciando pochissime interviste. Le voci di una nuova crisi però si rincorrono da mesi ormai e non è ancora arrivata una smentita da entrambe le parti.

L’intervista di Stefano De Martino

Nella giornata di ieri domenica 21 maggio Stefano De Martino ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato principalmente della sua grande passione per le moto, che coltiva sin da quando era un ragazzino. Non solo, Stefano ha anche fatto riferimento all‘incidente che lo ha visto protagonista insieme a Belen, lo stesso che fece venire a galla la loro relazione ai tempi in cui Stefano era un allievo di Amici. “Sono cresciuto in epoca analogica quando gli adolescenti non desideravano lo smartphone, ma il motorino. Era la cosa che sognavi di notte. Guardavi gli amici che arrivavano a scuola col modello nuovo. Era quello l’oggetto del desiderio e il primo strumento di libertà. A 14 anni, appena ho potuto, ho preso il patentino e iniziato a guidare un’Aprilia 50 sgangherata, che però mi ha portato ovunque. Ce l’ho ancora nel cuore. È stato un po’ come il primo amore. Nel corso del tempo ho cambiato tante moto, ma quel motorino con le frecce sempre rotte e tenute su col nastro isolante racconta un pezzo della mia vita”, ha raccontato il conduttore.

Nell’intervista Stefano ha parlato normalmente di Belen, senza fare alcun riferimento alla presunta crisi in atto. Alla domanda se avesse mai portato la moglie in moto, il ballerino ha risposto: “Certamente! Con la mia prima Triumph ho avuto anche un famoso incidente. Stavo zigzagando tra le auto, a un certo punto un Ford Transit davanti a me ha inchiodato, non ho mai capito il perché, e mi sono spalmato contro. Non è successo niente di grave, soprattutto a Belen. Io mi sono rotto un pochino, ma sono quelle cose che ti insegnano a guidare con prudenza e a prendere le misure”.