Emma Marrone, bacio in bocca a Emma Marrone: cala l’imbarazzo

Giuliano Sangiorgi, ma che cosa combini? Il cantante dei Negramaro, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2024, è stato presentato dall’amica e conterranea Emma Marrone, rendendosi protagonista di un gesto inatteso e piuttosto sorprendete. Subito dopo aver sceso la scalinata dell’Ariston, prima di esibirsi, è corso ad abbracciare la collega, esordendo con una battuta. “Mi stava baciando in bocca”, ha detto ad Amadeus. Emma è parsa un po’ spaesata, non aspettandosi evidentemente una simile uscita. Questo è stato solo l’antipasto. Infatti, subito dopo, prima di iniziare a cantare, l’artista si è rivolto nuovamente all’ex allieva di Amici: “Ma ti posso baciare?”. E tac, le ha schioccato davvero un bacio sulla bocca, valido pure per il Fantasanremo.

Palese che la Marrone non era assolutamente preparata. E infatti il suo imbarazzo è stato palpabile. Come si suol dire, non sapeva più che faccia fare. Quel burlone di Sangiorgi si è preso un po’ gioco della cantante con cui è molto amico. I due in passato hanno anche trascorso scampoli di vacanza assieme. Dopo il ‘kiss’ sull’Ariston sui social parecchi utenti hanno iniziato a chiedersi se tra i due cantanti ci sia del tenero. La risposta è no. O meglio, c’è si del tenero, ma solamente per quel che riguarda il versante amichevole.

La situazione sentimentale di Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi

Per chi non lo sapesse, il frontman dei Negramaro da anni è legato sentimentalmente alla sceneggiatrice e scrittrice Ilaria Macchia. La coppia non si è mai sposata. Ha una bimba, Stella, venuta alla luce nel 2018. I due hanno sempre vissuto la relazione con riserbo.

Per quel che invece riguarda l’amore, Emma è sempre single. Lei stessa lo ha ribadito di recente, spiegando che per lei non è un problema non avere al momento un compagno di vita. “So bastarmi anche da sola”, ha sostenuto, aggiungendo che non ha bisogno di un uomo per sentirsi completa. Ciò non significa che, se dovesse arrivare il ‘lui’ giusto, lo rifiuterebbe. Semplicemente non ha la necessità di creare per forza un legame. Viva l’indipendenza!